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Харичев рассказал об опасности «расчеловечивания человека»

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В условиях развития искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей существует опасность «расчеловечивания человека», считает начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Об этом он рассказал на профессиональной конференции РАПК.

«Самая главная опасность, которая существует, – это опасность расчеловечивания человека. К чему мы можем прийти? Мы можем просто получить субъект потребления определенных товаров и услуг. В принципе, к этому через маркетплейсы, через все <...> уже пришли. <...> Человек уже воспринимается как некий субъект потребления определенных <...> услуг или продуктов», – сказал Харичев.

Сейчас при проезде мимо рекламного билборда автомобилиста «считывают по номерам». А нейросети выдают, чем увлекается человек, «что он там гуглит больше всего», рассказал Харичев. После этого «сразу высвечивается то, что тебе должно быть интересно», уточнил начальник управления президента. «В общем, человек превращается в такой субъект потребления», – заявил глава УМА.

Риск расчеловечивания он оценил как «суровый» и признал, что «с этим действительно надо что-то делать». «Запретами это невозможно изменить. Этому надо противопоставить другие более позитивные вещи», – заключил начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

До этого замминистра цифрового развития Олег Качанов заявил, что поддерживает использование ИИ в социальной архитектуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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