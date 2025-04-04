Харичев рассказал об опасности «расчеловечивания человека»

«Самая главная опасность, которая существует, – это опасность расчеловечивания человека. К чему мы можем прийти? Мы можем просто получить субъект потребления определенных товаров и услуг. В принципе, к этому через маркетплейсы, через все <...> уже пришли. <...> Человек уже воспринимается как некий субъект потребления определенных <...> услуг или продуктов», – сказал Харичев.