«Коммерсантъ»: бывший губернатор Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции

По сведениям издания, в отношении Куйвашева на протяжении нескольких дней проводятся следственные мероприятия – сначала в Екатеринбурге, затем в Москве. Официальный процессуальный статус экс-губернатора пока не установлен. Однако источники «Ъ» не исключают, что в ближайшее время может быть принято решение о применении меры пресечения либо отказе от этого шага.