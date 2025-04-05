«Коммерсантъ»: бывший губернатор Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции
Бывший глава Свердловской области Евгений Куйвашев оказался фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.
По сведениям издания, в отношении Куйвашева на протяжении нескольких дней проводятся следственные мероприятия – сначала в Екатеринбурге, затем в Москве. Официальный процессуальный статус экс-губернатора пока не установлен. Однако источники «Ъ» не исключают, что в ближайшее время может быть принято решение о применении меры пресечения либо отказе от этого шага.
Куйвашев ушел в отставку всего неделю назад. Причины ухода не озвучивались, сам политик ситуацию не комментировал.
Официального комментария от правоохранительных органов пока не было. Первые сообщения о предполагаемом расследовании в отношении Куйвашева появились еще 2 апреля. Источники «Ведомостей» в тот день информацию о его задержании не подтверждали.
26 марта стало известно о кадровых перестановках: Свердловскую область возглавил оренбургский губернатор Денис Паслер, а его пост займет председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. Указы о назначении врио глав двух регионов подписал президент России Владимир Путин.