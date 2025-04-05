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«Коммерсантъ»: бывший губернатор Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции

Ведомости

Бывший глава Свердловской области Евгений Куйвашев оказался фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

По сведениям издания, в отношении Куйвашева на протяжении нескольких дней проводятся следственные мероприятия – сначала в Екатеринбурге, затем в Москве. Официальный процессуальный статус экс-губернатора пока не установлен. Однако источники «Ъ» не исключают, что в ближайшее время может быть принято решение о применении меры пресечения либо отказе от этого шага.

Куйвашев ушел в отставку всего неделю назад. Причины ухода не озвучивались, сам политик ситуацию не комментировал.

Официального комментария от правоохранительных органов пока не было. Первые сообщения о предполагаемом расследовании в отношении Куйвашева появились еще 2 апреля. Источники «Ведомостей» в тот день информацию о его задержании не подтверждали.

26 марта стало известно о кадровых перестановках: Свердловскую область возглавил оренбургский губернатор Денис Паслер, а его пост займет председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. Указы о назначении врио глав двух регионов подписал президент России Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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