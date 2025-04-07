Суд смягчил наказание осужденному в России военнослужащему США Блэку

В мае 2024 г., по данным прокуратуры, Блэк во время ссоры с девушкой схватил ее за шею, что она восприняла как угрозу жизни, и украл 10 000 руб. В июне того же года он был приговорен к трем годам и девяти месяцам колонии, передавал «Интерфакс». Защита американца подала апелляционную жалобу, но Приморский краевой суд 19 августа 2024 г. отказал в ее удовлетворении. В октябре 2024 г. Блэк сообщил «РИА Новости», что не будет просить о помиловании, так как признает факт нарушения закона РФ. Военный выразил надежду на возвращение в Америку в формате обмена заключенными между Россией и США.