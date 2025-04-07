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Суд смягчил наказание осужденному в России военнослужащему США Блэку

Ведомости

Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке сократил срок наказания военному США Гордону Блэку, который был осужден к трем годам и девяти месяцам колонии за угрозу убийством и кражу. Об этом пишет ТАСС.

Суд частично удовлетворил кассационную жалобу адвоката Блэка. Приговор американцу смягчен до трех лет и двух месяцев лишения свободы.

Защита просила инстанцию изменить приговор суда и апелляционное постановление. В частности, оправдать военного США по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Просьба также касалась переквалификации п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) на ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Блэк приехал во Владивосток 10 апреля 2024 г. Как сообщали в МВД, его приезд был связан с девушкой, с которой он познакомился в Южной Корее.

В мае 2024 г., по данным прокуратуры, Блэк во время ссоры с девушкой схватил ее за шею, что она восприняла как угрозу жизни, и украл 10 000 руб. В июне того же года он был приговорен к трем годам и девяти месяцам колонии, передавал «Интерфакс». Защита американца подала апелляционную жалобу, но Приморский краевой суд 19 августа 2024 г. отказал в ее удовлетворении. В октябре 2024 г. Блэк сообщил «РИА Новости», что не будет просить о помиловании, так как признает факт нарушения закона РФ. Военный выразил надежду на возвращение в Америку в формате обмена заключенными между Россией и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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