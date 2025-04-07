Суд смягчил наказание осужденному в России военнослужащему США Блэку
Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке сократил срок наказания военному США Гордону Блэку, который был осужден к трем годам и девяти месяцам колонии за угрозу убийством и кражу. Об этом пишет ТАСС.
Суд частично удовлетворил кассационную жалобу адвоката Блэка. Приговор американцу смягчен до трех лет и двух месяцев лишения свободы.
Защита просила инстанцию изменить приговор суда и апелляционное постановление. В частности, оправдать военного США по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Просьба также касалась переквалификации п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) на ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
Блэк приехал во Владивосток 10 апреля 2024 г. Как сообщали в МВД, его приезд был связан с девушкой, с которой он познакомился в Южной Корее.
В мае 2024 г., по данным прокуратуры, Блэк во время ссоры с девушкой схватил ее за шею, что она восприняла как угрозу жизни, и украл 10 000 руб. В июне того же года он был приговорен к трем годам и девяти месяцам колонии, передавал «Интерфакс». Защита американца подала апелляционную жалобу, но Приморский краевой суд 19 августа 2024 г. отказал в ее удовлетворении. В октябре 2024 г. Блэк сообщил «РИА Новости», что не будет просить о помиловании, так как признает факт нарушения закона РФ. Военный выразил надежду на возвращение в Америку в формате обмена заключенными между Россией и США.