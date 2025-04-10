Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане выросло до 184
Количество погибших в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго (столица Доминиканы) увеличилось до 184. Ранены 155 человек, сообщает Diario Libre со ссылкой на центр по чрезвычайным ситуациям.
Данные приводятся на 22:00 9 апреля по местному времени (5:00 мск 10 апреля). Спасательные работы на месте инцидента продолжаются.
Крыша ночного клуба Jet Set обрушилась 8 апреля в результате пожара, который произошел во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса. Ранее сообщалось о 113 погибших. Сведений о российских туристах в числе жертв и пострадавших в Санто-Доминго нет, сообщили «Ведомостям» в Ассоциации туроператоров (АТОР).
9 апреля президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Доминиканской Республики Луису Абинадеру в связи с многочисленными жертвами из-за обрушения крыши в Санто-Доминго.