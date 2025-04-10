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Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане выросло до 184

Ведомости

Количество погибших в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго (столица Доминиканы) увеличилось до 184. Ранены 155 человек, сообщает Diario Libre со ссылкой на центр по чрезвычайным ситуациям.

Данные приводятся на 22:00 9 апреля по местному времени (5:00 мск 10 апреля). Спасательные работы на месте инцидента продолжаются.

Крыша ночного клуба Jet Set обрушилась 8 апреля в результате пожара, который произошел во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса. Ранее сообщалось о 113 погибших. Сведений о российских туристах в числе жертв и пострадавших в Санто-Доминго нет, сообщили «Ведомостям» в Ассоциации туроператоров (АТОР).

9 апреля президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Доминиканской Республики Луису Абинадеру в связи с многочисленными жертвами из-за обрушения крыши в Санто-Доминго.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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