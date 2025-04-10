Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане выросло до 184

Крыша ночного клуба Jet Set обрушилась 8 апреля в результате пожара, который произошел во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса. Ранее сообщалось о 113 погибших. Сведений о российских туристах в числе жертв и пострадавших в Санто-Доминго нет, сообщили «Ведомостям» в Ассоциации туроператоров (АТОР).