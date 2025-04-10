Андрей Логинов назначен ректором РГГУ
На должность ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) назначили Андрея Логинова, сообщили в Минобрнауки РФ. Он исполнял обязанности ректора вуза с июня 2024 г.
Логинов родился в 1957 г. в Нижнем Тагиле. Работал на должности статс-секретаря – замминистра юстиции с 2020 по 2024 г. С 2012 по 2020 г. Логинов был заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а с 2000 по 2012 г. – полномочным представителем правительства в Госдуме. Также являлся начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам внутренней политики.
Является выпускником Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова по специальности «история» и Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция». Имеет ученые степени доктора политических и кандидата исторических наук.
Логинов сменил на должности ректора РГГУ Александра Безбородова 21 июня 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали о возможной смене ректора вуза. Безбородов работал в этой должности с 2018 г.