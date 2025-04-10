Андрей Логинов назначен ректором РГГУ

Логинов родился в 1957 г. в Нижнем Тагиле. Работал на должности статс-секретаря – замминистра юстиции с 2020 по 2024 г. С 2012 по 2020 г. Логинов был заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а с 2000 по 2012 г. – полномочным представителем правительства в Госдуме. Также являлся начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам внутренней политики.