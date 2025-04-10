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Андрей Логинов назначен ректором РГГУ

Ведомости

На должность ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) назначили Андрея Логинова, сообщили в Минобрнауки РФ. Он исполнял обязанности ректора вуза с июня 2024 г.

Логинов родился в 1957 г. в Нижнем Тагиле. Работал на должности статс-секретаря – замминистра юстиции с 2020 по 2024 г. С 2012 по 2020 г. Логинов был заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а с 2000 по 2012 г. – полномочным представителем правительства в Госдуме. Также являлся начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам внутренней политики.

Является выпускником Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова по специальности «история» и Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция». Имеет ученые степени доктора политических и кандидата исторических наук.

Логинов сменил на должности ректора РГГУ Александра Безбородова 21 июня 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источники писали о возможной смене ректора вуза. Безбородов работал в этой должности с 2018 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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