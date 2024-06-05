Безбородов в этом году покинет должность ректора РГГУ

Безбородов в этом году покинет должность ректора РГГУЕго место может занять опытный федеральный чиновник
О возможной смене ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) «Ведомостям» рассказали четыре источника: два близких к правительству, из самого вуза и из межвузовской комиссии, которая сотрудничает с РГГУ.
По словам последнего, Безбородов уйдет с должности в том числе из-за ухудшения показателей вуза. В 2023 г. он занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по данным рейтинга агентства RAEX, в 2023 г. – 53-е место, в 2022 г. – 48-е место, в 2021 г. – 45-е.
Собеседник, близкий к правительству, говорит, что новым ректором может стать «опытный федеральный чиновник». Другой источник подтверждает, что решение будет оформлено в ближайшее время соответствующим приказом. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.
Безбородов работает в РГГУ с 1977 г. За это время он был заведующим кафедрой истории России новейшего времени, деканом факультета архивного дела (1990–1996 гг.), заместителем директора Историко-архивного института (1992–1996 гг.), а затем его директором (с 1996 г.). В 2013–2016 гг. он был проректором РГГУ по учебной работе, а в 2016–2017 гг. – первым проректором. В 2018 г. он возглавил вуз.
Безбородов всегда был государственным человеком, сказал «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. В зависимости от курса правительства он проводил ту или иную политику в рамках вуза – более консервативную или более либеральную (например, в 1990-е гг)., пояснил он.
«Меняется государство – он продолжает работать на то государство, которое есть», – подчеркнул Макаркин. В целом же РГГУ редко попадал в громкие скандалы, но обсуждение университета в контексте создания Высшей политической школы им. Ивана Ильина создало ему дополнительный негативный информационный фон, подчеркнул он.
Это могло стать одной из причин, повлекших обсуждение вопроса о снятии Безбородова с должности ректора РГГУ, предположил Макаркин. Кроме того, здесь важен возрастной фактор: Безбородову в этом году будет уже 70 лет, напомнил он.
РГГУ долгое время считался «оплотом российского либерализма», а некоторое время ректором вуза являлся один из бывших руководителей ЮКОСа – Леонид Невзлин (сейчас признан иноагентом), напоминает политолог Александр Немцев. По его словам, преподавательский состав во многом сохранил «либеральный дух» в учебном заведении, в то время как Безбородову сейчас поставили задачу перевести вуз на прогосударственный вектор.
15 апреля этого года на сайте Change.org появилась петиция от имени студентов РГГУ с просьбой переименовать учебно-научный центр РГГУ «Высшая политическая школа им. Ивана Ильина» (ВПШ) и устроить публичное голосование за новое название. По мнению авторов петиции, «философствования» Ильина имеют мало общего с «ценностями прогрессивного человечества».
По состоянию на 4 июня петицию подписали 31 462 человека. Представитель пресс-службы РГГУ, в свою очередь, заявлял «Ведомостям», что нападки на Ильина связаны с деятельностью Запада. А в ответе неназванных работников ВПШ говорилось, что враги страны на Западе не хотят, чтобы Россия возвращалась к здравым, национально ориентированным идеям.
Ильин был последовательным критиком коммунистической власти в России и приверженцем принципа непримиримости в борьбе с коммунизмом. В 1923–1934 гг. работал в Русском научном институте в Берлине, приветствовал приход к власти Адольфа Гитлера. В 1938 г. власти фашистской Германии наложили арест на печатные работы Ильина и запретили его публичные выступления. После этого философ переехал в Швейцарию, где проживал до конца жизни.
«Идея о создании центра им. Ильина на базе РГГУ говорит о том, что он не понимал той среды, в которой он работает. А если человек этого не понимает, то очевидно, что его надо менять», – считает Немцев. Кейс ВПШ послужил лакмусовой бумажкой, которая показала: ректор не понимает ни свой коллектив, ни своих студентов, ни контекста.
Участвовал ректор и в других громких политических историях. 2 августа 2019 г. Российское агентство правовой и судебной информации опубликовало комментарий Безбородова, в котором он заявил, что необдуманные действия студентов на незаконных митингах грозят отчислением. «Никто не оспаривает конституционное право на выражение своего мнения, когда речь идет о санкционированных мероприятиях. Но если мы говорим о незаконных акциях, то вуз обязан реагировать на такое», – подчеркнул тогда он.
После этого Безбородов в интервью Business FM объяснил, что вуз всего лишь просил студентов не участвовать в несанкционированных мероприятиях. «Если они попадут под какие-то серьезные статьи и будут задержаны на полгода, как они смогут учиться без отчисления? Мы обязаны об этом предупредить. А волноваться им нечего, мы никого не трогаем», – добавил он тогда.
4 марта 2022 г. Безбородов подписал обращение Российского союза ректоров с призывом поддержать спецоперацию на Украине. В обращении говорилось о том, что университеты всегда были «опорой государству», поэтому они должны продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях «экономических и информационных атак», действенно сплотиться вокруг президента.
В подготовке материала участвовала Юлия Малева