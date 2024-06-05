Безбородов в этом году покинет должность ректора РГГУ

«Идея о создании центра им. Ильина на базе РГГУ говорит о том, что он не понимал той среды, в которой он работает. А если человек этого не понимает, то очевидно, что его надо менять», – считает Немцев. Кейс ВПШ послужил лакмусовой бумажкой, которая показала: ректор не понимает ни свой коллектив, ни своих студентов, ни контекста.