В Курской области обнаружили тела девяти мирных жителей после обстрела ВСУ
Следователи обнаружили тела девяти мирных жителей села Махновка Суджанского района Курской области. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Тела были найдены в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) при осмотре села. По данным ведомства, не позднее марта 2025 г. украинские военные обстреляли жилые дома в Махновке, тогда погибли девять человек. При осмотре домов зафиксированы разрушения, которые указывают на применение вооруженными силами Украины артиллерийского вооружения. На шести телах также выявлены огнестрельные ранения. Установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, ей выстрелили в голову.
Сейчас следователи работают над опознанием погибших, назначены необходимые судебные экспертизы и проводятся допросы свидетелей.
8 апреля СК России возбудил уголовное дело против украинских военнослужащих по статье о теракте. Они подозреваются в причастности к гибели жителя села Погребки Курской области. Петренко уточнила, что село было оккупировано украинскими силами и освобождено Вооруженными силами РФ. Жительница Погребков рассказала, что ее муж погиб в результате удара украинского беспилотника в октябре 2024 г. Дом был осмотрен правоохранителями, которые подтвердили факт обстрела.