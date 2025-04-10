В Курской области обнаружили тела девяти мирных жителей после обстрела ВСУ

Тела были найдены в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) при осмотре села. По данным ведомства, не позднее марта 2025 г. украинские военные обстреляли жилые дома в Махновке, тогда погибли девять человек. При осмотре домов зафиксированы разрушения, которые указывают на применение вооруженными силами Украины артиллерийского вооружения. На шести телах также выявлены огнестрельные ранения. Установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, ей выстрелили в голову.