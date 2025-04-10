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В Курской области обнаружили тела девяти мирных жителей после обстрела ВСУ

Ведомости

Следователи обнаружили тела девяти мирных жителей села Махновка Суджанского района Курской области. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Тела были найдены в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) при осмотре села. По данным ведомства, не позднее марта 2025 г. украинские военные обстреляли жилые дома в Махновке, тогда погибли девять человек. При осмотре домов зафиксированы разрушения, которые указывают на применение вооруженными силами Украины артиллерийского вооружения. На шести телах также выявлены огнестрельные ранения. Установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, ей выстрелили в голову.

Сейчас следователи работают над опознанием погибших, назначены необходимые судебные экспертизы и проводятся допросы свидетелей.

8 апреля СК России возбудил уголовное дело против украинских военнослужащих по статье о теракте. Они подозреваются в причастности к гибели жителя села Погребки Курской области. Петренко уточнила, что село было оккупировано украинскими силами и освобождено Вооруженными силами РФ. Жительница Погребков рассказала, что ее муж погиб в результате удара украинского беспилотника в октябре 2024 г. Дом был осмотрен правоохранителями, которые подтвердили факт обстрела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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