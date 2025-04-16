Матвиенко призвала изучить ситуацию с протезированием участников спецоперации

По ее словам, в этой сфере нужно доработать законодательную и нормативную базы, а также при необходимости подтянуть финансовые ресурсы. Такая работа нужна, чтобы участники спецоперации ни в чем не нуждались, могли как можно быстрее получить протез, социализировались и начали «жить нормальной жизнью». Кроме того, необходимо уходить от зависимости от импорта и развивать отечественные составляющие современных протезов. В России есть для этого возможности.