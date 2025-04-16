Матвиенко призвала изучить ситуацию с протезированием участников спецоперации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании призвала сенаторов изучить в российских регионах ситуацию с протезированием участников спецоперации и подготовить предложения по ее улучшению.
По ее словам, в этой сфере нужно доработать законодательную и нормативную базы, а также при необходимости подтянуть финансовые ресурсы. Такая работа нужна, чтобы участники спецоперации ни в чем не нуждались, могли как можно быстрее получить протез, социализировались и начали «жить нормальной жизнью». Кроме того, необходимо уходить от зависимости от импорта и развивать отечественные составляющие современных протезов. В России есть для этого возможности.
«Это наша с вами в том числе ответственность», – подчеркнула Матвиенко.
3 апреля статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что Россия за два года добилась колоссального прорыва в производстве протезов. Она заметила, что импортозаместить производство технических средств реабилитации в России позволили санкции.
В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в московский Центр инновационных технологий в ортопедии назвал одной из важнейших личных задач, чтобы ставшие инвалидами военные «чувствовали себя на коне, несмотря ни на какие сложности и проблемы». Путин уточнил, что в стране работают 240 компаний по производству протезов, но этого «катастрофически» не хватает.