Цивилева указала на прорыв в производстве протезов в России

3 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в московский Центр инновационных технологий в ортопедии назвал одной из важнейших личных задач, чтобы ставшие инвалидами военнослужащие «чувствовали себя на коне, несмотря ни на какие сложности и проблемы». Глава государства добавил, что в стране работают 240 компаний по производству протезов, но этого «катастрофически» не хватает. Он пообещал создать отдельную программу, которая сделала бы протезирование в российских регионах доступнее.