Цивилева указала на прорыв в производстве протезов в России
Россия за два года добилась прорыва в производстве протезов. Об этом заявила в интервью телеканалу «Россия 24» статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
По ее словам, большинство востребованных протезов, практически 90% или даже 100%, раньше были импортного производства. Санкции позволили импортозаместить производство технических средств реабилитации (ТСР) в России.
«У нас за эти два года действительно произошел колоссальный прорыв развития отечественных протезов ТСР, которые на сегодняшний день по некоторым направлениям могут соревноваться или быть сопоставимы с самыми лучшими международными протезами», – отметила Цивилева.
3 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в московский Центр инновационных технологий в ортопедии назвал одной из важнейших личных задач, чтобы ставшие инвалидами военнослужащие «чувствовали себя на коне, несмотря ни на какие сложности и проблемы». Глава государства добавил, что в стране работают 240 компаний по производству протезов, но этого «катастрофически» не хватает. Он пообещал создать отдельную программу, которая сделала бы протезирование в российских регионах доступнее.
В июне прошлого года «Ведомости» в интервью с Цивилевой задали вопрос, есть ли сейчас трудности с протезированием. Она заверила, что «абсолютно нет проблем». Цивилева уточнила, что бойцам планируется доплачивать дополнительные средства к сертификату, который выдается Социальным фондом на получение протеза, чтобы они могли самостоятельно выбрать производителя этого средства реабилитации.