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Цивилева указала на прорыв в производстве протезов в России

Ведомости

Россия за два года добилась прорыва в производстве протезов. Об этом заявила в интервью телеканалу «Россия 24» статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По ее словам, большинство востребованных протезов, практически 90% или даже 100%, раньше были импортного производства. Санкции позволили импортозаместить производство технических средств реабилитации (ТСР) в России.

«У нас за эти два года действительно произошел колоссальный прорыв развития отечественных протезов ТСР, которые на сегодняшний день по некоторым направлениям могут соревноваться или быть сопоставимы с самыми лучшими международными протезами», – отметила Цивилева.

3 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в московский Центр инновационных технологий в ортопедии назвал одной из важнейших личных задач, чтобы ставшие инвалидами военнослужащие «чувствовали себя на коне, несмотря ни на какие сложности и проблемы». Глава государства добавил, что в стране работают 240 компаний по производству протезов, но этого «катастрофически» не хватает. Он пообещал создать отдельную программу, которая сделала бы протезирование в российских регионах доступнее.

В июне прошлого года «Ведомости» в интервью с Цивилевой задали вопрос, есть ли сейчас трудности с протезированием. Она заверила, что «абсолютно нет проблем». Цивилева уточнила, что бойцам планируется доплачивать дополнительные средства к сертификату, который выдается Социальным фондом на получение протеза, чтобы они могли самостоятельно выбрать производителя этого средства реабилитации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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