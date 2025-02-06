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«Моторика» за 2024 год произвела 2800 протезов верхних конечностей

Ведомости

Производитель протезов «Моторика» отчитался об операционных результатах за 2024 г. Данные опубликовала пресс-служба компании.

Объем производства протезов верхних конечностей увеличился на 61% в сравнении с предыдущим годом. Их количество достигло 2800 штук. Кроме того, компания расширила производство в особой экономической зоне «Технополис». Теперь она способна производить до 4500 высокофункциональных протезов в год.

Продажи протезов также выросли на 62%, достигнув 2600 штук. Рост спроса на протезы связывают с увеличением государственной поддержки людей с ограниченными возможностями. Также уход некоторых иностранных производителей с российского рынка стимулировал интерес к отечественным продуктам.

В 2024 г. 72% продаж – это бионические протезы, а 28% – механические. В 2023 г. было 65% и 35% соответственно.

Компания «Моторика» запустила производство протезов для ног и нейростимуляторов, помогающих лечить эпилепсию, а также инвалидных кресел-колясок.

«Достигнутые результаты 2024 г. соответствуют нашей стратегии развития и подтверждают нашу приверженность инновациям», – прокомментировал генеральный директор ООО «Моторика» Андрей Давидюк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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