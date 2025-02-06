«Моторика» за 2024 год произвела 2800 протезов верхних конечностей

Объем производства протезов верхних конечностей увеличился на 61% в сравнении с предыдущим годом. Их количество достигло 2800 штук. Кроме того, компания расширила производство в особой экономической зоне «Технополис». Теперь она способна производить до 4500 высокофункциональных протезов в год.