«Моторика» за 2024 год произвела 2800 протезов верхних конечностей
Производитель протезов «Моторика» отчитался об операционных результатах за 2024 г. Данные опубликовала пресс-служба компании.
Объем производства протезов верхних конечностей увеличился на 61% в сравнении с предыдущим годом. Их количество достигло 2800 штук. Кроме того, компания расширила производство в особой экономической зоне «Технополис». Теперь она способна производить до 4500 высокофункциональных протезов в год.
Продажи протезов также выросли на 62%, достигнув 2600 штук. Рост спроса на протезы связывают с увеличением государственной поддержки людей с ограниченными возможностями. Также уход некоторых иностранных производителей с российского рынка стимулировал интерес к отечественным продуктам.
В 2024 г. 72% продаж – это бионические протезы, а 28% – механические. В 2023 г. было 65% и 35% соответственно.
Компания «Моторика» запустила производство протезов для ног и нейростимуляторов, помогающих лечить эпилепсию, а также инвалидных кресел-колясок.
«Достигнутые результаты 2024 г. соответствуют нашей стратегии развития и подтверждают нашу приверженность инновациям», – прокомментировал генеральный директор ООО «Моторика» Андрей Давидюк.