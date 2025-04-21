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Цивилева: особое внимание при реабилитации бойцов уделяется работе с психологами

Ведомости

Власти уделяют особое внимание при реабилитации участников спецоперации работе с психологами. Об этом сообщила статс-секретарь – замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«У нас в филиалах фонда обязательно работают медицинские психологи. В дальнейшем именно они подхватывают и ведут уже человека в зависимости от необходимости», – сказала она (цитата по ТАСС).

В марте в Совете при президенте по правам человека (СПЧ) указали на неэффективность работы психологов с участниками спецоперации, которые возвращаются с фронта. 

Как отмечала заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора, у большинства военных физическая инвалидность сопряжена с контузией, что влечет за собой психологические изменения, которые в отличие от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) носят не временный, а постоянный характер.

«Ведомости» в марте 2023 г. писали, что РНИМУ им. Н. И. Пирогова разработал две новые программы повышения квалификации по алгоритмам оказания психологической помощи в работе с острыми эмоциональными состояниями и по работе с ПТСР гражданской и военной версии. 

Как сообщал заведующий кафедрой психологии личности Александр Асмолов, в МГУ также были созданы специальные программы помощи и реабилитации для тех, кто принимал участие в боевых действиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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