Цивилева: особое внимание при реабилитации бойцов уделяется работе с психологами
Власти уделяют особое внимание при реабилитации участников спецоперации работе с психологами. Об этом сообщила статс-секретарь – замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
«У нас в филиалах фонда обязательно работают медицинские психологи. В дальнейшем именно они подхватывают и ведут уже человека в зависимости от необходимости», – сказала она (цитата по ТАСС).
В марте в Совете при президенте по правам человека (СПЧ) указали на неэффективность работы психологов с участниками спецоперации, которые возвращаются с фронта.
Как отмечала заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора, у большинства военных физическая инвалидность сопряжена с контузией, что влечет за собой психологические изменения, которые в отличие от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) носят не временный, а постоянный характер.
«Ведомости» в марте 2023 г. писали, что РНИМУ им. Н. И. Пирогова разработал две новые программы повышения квалификации по алгоритмам оказания психологической помощи в работе с острыми эмоциональными состояниями и по работе с ПТСР гражданской и военной версии.
Как сообщал заведующий кафедрой психологии личности Александр Асмолов, в МГУ также были созданы специальные программы помощи и реабилитации для тех, кто принимал участие в боевых действиях.