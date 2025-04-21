Цивилева: особое внимание при реабилитации бойцов уделяется работе с психологами

«Ведомости» в марте 2023 г. писали, что РНИМУ им. Н. И. Пирогова разработал две новые программы повышения квалификации по алгоритмам оказания психологической помощи в работе с острыми эмоциональными состояниями и по работе с ПТСР гражданской и военной версии.