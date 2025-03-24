В СПЧ назвали низким уровень психологической поддержки участников спецоперации

У большинства военнослужащих физическая инвалидность сопряжена с контузией, что влечет за собой психологические изменения, которые в отличие от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) носят не временный, а постоянный характер, продолжила Киркора. Например, участники боевых действий восприимчивы к громким разговорам, к ним нельзя подходить со спины – все это нужно учитывать при интеграции таких людей в общество и трудовую деятельность, подчеркнула она. Такая специфика, говорит зампред СПЧ, пугает работодателей и рабочие коллективы. Еще одна особенность – это сложности с обучением и усвоением материала: «Переобучить человека с высшим образованием, который потерял руку или ногу, – это один вопрос. Переобучить шахтера, который всю жизнь занимался только этой работой, не так просто».