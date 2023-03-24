Российские вузы начали готовить психологов для реабилитации вернувшихся с боевых действий

Российские вузы начали готовить психологов для реабилитации вернувшихся с боевых действийДля специалистов откроют как магистерские программы, так и экспресс-курсы, выяснили «Ведомости»
РНИМУ им. Н. И. Пирогова разработал две новые программы повышения квалификации по алгоритмам оказания психологической помощи в работе с острыми эмоциональными состояниями и по работе с посттравматическими стрессовыми состояниями гражданской и военной версии. Об этом рассказала «Ведомостям» директор Института клинической психологии и социальной работы вуза Вера Никишина.
По ее словам, вуз стал первым, направившим на новые территории своих специалистов. Для разработки специальных программ, как рассказывает Никишина, была сформирована инициативная группа клинических психологов, которые работали на территории новых субъектов: «В госпиталях сегодня находятся раненые военнослужащие, которые испытывают огромное количество эмоциональных состояний. Их можно обобщить и представить как состояния беспомощности. Университет дал возможность в экспериментальном порядке использовать наши научные разработки, например экзокисть, окулограф, VR». Она отметила, что поездка показала потребность представить приобретенный опыт профессиональному сообществу и привлечь всех заинтересованных и способных к решению подобных задач специалистов.
На факультете психологии МГУ были созданы специальные программы помощи и реабилитации для тех, кто принимал участие в боевых действиях, отметил заведующий кафедрой психологии личности Александр Асмолов. «Они будут учитывать, в какой ситуации возникла травма, насколько далеко она зашла и насколько она зависит от мотивов, которые привели служившего человека в такую ситуацию», – пояснил он.
Завкафедрой педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета Мария Киселева рассказала «Ведомостям», что психологической реабилитацией участников спецоперации занимается психолог, в компетенции которого входит работа с травмой, травматическими состояниями, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Помимо этого такой специалист может сопровождать пациента, который находится на лечении в госпитале после ранения. «Сеченовский университет готовит медицинских психологов, очень серьезно относится к формированию данных компетенций, потому что сейчас эта тема очень востребована», – отметила Киселева, добавив, что сейчас в разработке методичка по психологической реабилитации участников спецоперации.
Она подчеркнула, что психологи-консультанты не могут по стандарту допускаться к лечебно-медицинскому процессу. При высоком спросе медицинских психологов вуз будет разрабатывать программу кризисного вмешательства, работу с ПТСР, после прохождения которой они смогут работать с вернувшимися с боевых действий гражданами.
Представитель пресс-службы Московского института психоанализа сообщил, что у вуза уже есть магистерская программа «психотерапия постстрессовых расстройств». После ее окончания специалисты могут оказывать помощь гражданам, вернувшимся с боевых действий.
В Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) 18 марта стартовала программа повышения квалификации «техники развития жизнестойкости личности и группы в экстремальных ситуациях». На сайте вуза говорится, что программа разработана по запросу психологов, помогающих людям в зоне проведения специальной военной операции. «Обучение нацелено на передачу практического опыта и современных знаний о техниках психологической помощи и самопомощи в работе с населением, находящимся или прибывшим из зоны боевых действий», – говорится в описании на сайте. Программа рассчитана на занятия общей продолжительностью 36 часов.
В вузах могут открываться дополнительные программы по работе с военнослужащими, людьми, которые находились в зоне боевых действий, говорит клинический психолог Анастасия Ливанова. При этом если специалист хочет работать в медицинском учреждении, где проходит реабилитация военнослужащих, то он обязательно должен быть клиническим психологом. В случае если у военнослужащего нет официального диагноза и ПТСР, то с ним может работать и обычный психолог, сказала Ливанова.