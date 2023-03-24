Российские вузы начали готовить психологов для реабилитации вернувшихся с боевых действий

В вузах могут открываться дополнительные программы по работе с военнослужащими, людьми, которые находились в зоне боевых действий, говорит клинический психолог Анастасия Ливанова. При этом если специалист хочет работать в медицинском учреждении, где проходит реабилитация военнослужащих, то он обязательно должен быть клиническим психологом. В случае если у военнослужащего нет официального диагноза и ПТСР, то с ним может работать и обычный психолог, сказала Ливанова.