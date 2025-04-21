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Марию Певчих оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 000 руб. Марию Певчих, признанную в России иноагентом. Информация об этом появилась в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Певчих привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Она предусматривает наказание за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

15 января имя Певчих было внесено в базу украинского сайта «Миротворец». В качестве основания указано ее предложение отменить часть антироссийских санкций в обмен на освобождение ряда заключенных в России. Сайт «Миротворец», который позиционирует себя как «центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины», утверждает, что Певчих занималась манипулированием общественно значимой информацией в интересах РФ.

В октябре 2024 г. суд в Москве оштрафовал Певчих на 40 000 руб. Тогда она также нарушила порядок деятельности иностранных агентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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