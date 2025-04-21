Марию Певчих оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

15 января имя Певчих было внесено в базу украинского сайта «Миротворец». В качестве основания указано ее предложение отменить часть антироссийских санкций в обмен на освобождение ряда заключенных в России. Сайт «Миротворец», который позиционирует себя как «центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины», утверждает, что Певчих занималась манипулированием общественно значимой информацией в интересах РФ.