Марию Певчих оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 000 руб. Марию Певчих, признанную в России иноагентом. Информация об этом появилась в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Певчих привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Она предусматривает наказание за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
15 января имя Певчих было внесено в базу украинского сайта «Миротворец». В качестве основания указано ее предложение отменить часть антироссийских санкций в обмен на освобождение ряда заключенных в России. Сайт «Миротворец», который позиционирует себя как «центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины», утверждает, что Певчих занималась манипулированием общественно значимой информацией в интересах РФ.
В октябре 2024 г. суд в Москве оштрафовал Певчих на 40 000 руб. Тогда она также нарушила порядок деятельности иностранных агентов.