Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы римского. Сообщение об этом опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Он отметил, что с именем Франциска связан важный этап в отношениях между РПЦ и Римско-католической церковью. Первая в истории встреча их представителей, которая состоялась в 2016 г., показала желание церквей «исцелить «раны, нанесенные в конфликтах далекого и недавнего прошлого».
О смерти папы римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) стало известно 21 апреля. Он скончался в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, а с февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться. В последний раз понтифик появился на публике в Пасху 20 апреля. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».
В связи с кончиной понтифика президент Аргентины Хавьер Милей объявит неделю траура. В Испании также объявлен трехдневный траур.