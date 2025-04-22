Движение транспорта в Москве ограничат 23 апреля из-за репетиции парада

Его ограничат на участках Тверской улицы от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой. Будет перекрыт проезд на улицах 1-й Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская, а также на съезде на Тверскую со стороны станции метро «Маяковская». Возможно также временное прекращение движения на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке.