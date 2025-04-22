Движение транспорта в Москве ограничат 23 апреля из-за репетиции парада
Движение транспорта в центре Москвы ограничат 23 апреля с 21:00 до окончания мероприятия в связи с подготовкой к параду на Красной площади. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Его ограничат на участках Тверской улицы от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой. Будет перекрыт проезд на улицах 1-й Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская, а также на съезде на Тверскую со стороны станции метро «Маяковская». Возможно также временное прекращение движения на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке.
Кроме того, 23 апреля будет закрыта часть подземных пешеходных переходов через Тверскую. С 21:00 будет невозможно перейти улицу в районе станций метро «Тверская», «Пушкинская» и здания Центрального телеграфа. Пешеходные переходы вблизи станций метро «Охотный Ряд» и «Маяковская» будут доступны. В сообщении предупредили о возможных изменениях в ограничениях.
Парад в честь 80-летия Победы пройдет в Москве 9 мая. Среди зарубежных лидеров, которые уже подтвердили свое участие, – президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро и др.