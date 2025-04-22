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Движение транспорта в Москве ограничат 23 апреля из-за репетиции парада

Ведомости

Движение транспорта в центре Москвы ограничат 23 апреля с 21:00 до окончания мероприятия в связи с подготовкой к параду на Красной площади. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Его ограничат на участках Тверской улицы от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой. Будет перекрыт проезд на улицах 1-й Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская, а также на съезде на Тверскую со стороны станции метро «Маяковская». Возможно также временное прекращение движения на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке.

Кроме того, 23 апреля будет закрыта часть подземных пешеходных переходов через Тверскую. С 21:00 будет невозможно перейти улицу в районе станций метро «Тверская», «Пушкинская» и здания Центрального телеграфа. Пешеходные переходы вблизи станций метро «Охотный Ряд» и «Маяковская» будут доступны. В сообщении предупредили о возможных изменениях в ограничениях.

Парад в честь 80-летия Победы пройдет в Москве 9 мая. Среди зарубежных лидеров, которые уже подтвердили свое участие, – президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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