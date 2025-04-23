Путин отправил венок на прощание с Зурабом Церетели

Церетели является автором множества монументов, среди них мемориал «Детям Беслана» и 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке, скульптура «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, памятник «Слеза скорби» жертвам теракта в США 11 сентября 2001 г. в Нью-Джерси. Он был главным художником-оформителем XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 г., главным проектировщиком Мемориального комплекса на Поклонной горе и главным художником в проекте реконструкции столичного храма Христа Спасителя. Кроме того, Церетали основал Московский музей современного искусства, в котором служил директором.