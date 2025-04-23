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Путин отправил венок на прощание с Зурабом Церетели

Ведомости

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с президентом Российской академии художеств, архитектором и скульптором Зурабом Церетели. Об этом сообщает ТАСС.

Прощание со скульптором проходит в храме Христа Спасителя.

22 апреля Церетели скончался в возрасте 91 года. Помощник художника-монументалиста Сергей Шагулашвили назвал причиной смерти остановку сердца. Церетели похоронят 27 апреля в родном Тбилиси рядом с могилой супруги Инессы Андроникашвили.

Путин выразил соболезнования родным и близким художника-монументалиста. Он отметил, что Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его дарования.

Церетели является автором множества монументов, среди них мемориал «Детям Беслана» и 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке, скульптура «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, памятник «Слеза скорби» жертвам теракта в США 11 сентября 2001 г. в Нью-Джерси. Он был главным художником-оформителем XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 г., главным проектировщиком Мемориального комплекса на Поклонной горе и главным художником в проекте реконструкции столичного храма Христа Спасителя. Кроме того, Церетали основал Московский музей современного искусства, в котором служил директором.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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