Власти отказались от концерта на Красной площади 9 мая
Праздничный концерт на Красной площади в День Победы исключили из списка мероприятий. Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Изменения внесены в план празднования 80-й годовщины Победы, следует из документа.
В преддверии праздника и в саму годовщину Победы в России пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, а также посвященных событиям Великой Отечественной войны.
В программе торжеств планируется юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют. У президента Владимира Путина также запланированы мероприятия с бойцами спецоперации.
На парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отмечать юбилей Победы.