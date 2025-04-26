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Власти отказались от концерта на Красной площади 9 мая

Ведомости

Праздничный концерт на Красной площади в День Победы исключили из списка мероприятий. Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. 

Изменения внесены в план празднования 80-й годовщины Победы, следует из документа. 

В преддверии праздника и в саму годовщину Победы в России пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, а также посвященных событиям Великой Отечественной войны. 

В программе торжеств планируется юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют. У президента Владимира Путина также запланированы мероприятия с бойцами спецоперации.

На парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отмечать юбилей Победы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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