Минтранс предложил запретить парковку электросамокатов на тротуаре
Минтранс разрабатывает поправки в правила дорожного движения, предусматривающие запрет на стоянку средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуаре, пешеходной и велосипедной дорожках, а также в других местах, где нет специального знака или разметки, разрешающих парковку. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на замминистра транспорта РФ Виктора Тимофеева.
Ответ Тимофеева поступил на обращение в правительство депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона (оба от «Единой России»). Они призвали к введению специальных мест парковки для СИМ и привлечению к ответственности за нарушение этих норм.
По данным агентства, Минтранс считает, что предложение о закреплении обязанности по парковке СИМ в специально отведенных местах и установление штрафа за несоблюдение этого требования не нуждается в дополнительном правовом регулировании. Гражданско-правовой договор и положения Гражданского кодекса уже наделили этими полномочиями юридических лиц, которые сдают в аренду СИМ, указали в ведомстве.
Тогда собеседник издания назвал среди ключевых обсуждаемых изменений в ПДД запрет передвижения на всех СИМ по тротуарам, введение требования об использовании шлема при передвижении по дороге, повышение разрешенного возраста передвижения на СИМ с 14 до 16 лет. Кроме того, обсуждался запрет на использование СИМ двоим и более людям одновременно.