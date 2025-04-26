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Минтранс предложил запретить парковку электросамокатов на тротуаре

Ведомости

Минтранс разрабатывает поправки в правила дорожного движения, предусматривающие запрет на стоянку средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуаре, пешеходной и велосипедной дорожках, а также в других местах, где нет специального знака или разметки, разрешающих парковку. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на замминистра транспорта РФ Виктора Тимофеева.

Ответ Тимофеева поступил на обращение в правительство депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона (оба от «Единой России»). Они призвали к введению специальных мест парковки для СИМ и привлечению к ответственности за нарушение этих норм.

По данным агентства, Минтранс считает, что предложение о закреплении обязанности по парковке СИМ в специально отведенных местах и установление штрафа за несоблюдение этого требования не нуждается в дополнительном правовом регулировании. Гражданско-правовой договор и положения Гражданского кодекса уже наделили этими полномочиями юридических лиц, которые сдают в аренду СИМ, указали в ведомстве.

1 апреля РБК со ссылкой на источники писал, что в кабмине 26 марта прошло совещание по внесению поправок в правила дорожного движения о запрете на езду по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. В совещании приняли участие представители Минпромторга, Минтранса, дептранса Москвы и МВД.

Тогда собеседник издания назвал среди ключевых обсуждаемых изменений в ПДД запрет передвижения на всех СИМ по тротуарам, введение требования об использовании шлема при передвижении по дороге, повышение разрешенного возраста передвижения на СИМ с 14 до 16 лет. Кроме того, обсуждался запрет на использование СИМ двоим и более людям одновременно.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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