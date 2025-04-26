Минтранс предложил запретить парковку электросамокатов на тротуаре

Тогда собеседник издания назвал среди ключевых обсуждаемых изменений в ПДД запрет передвижения на всех СИМ по тротуарам, введение требования об использовании шлема при передвижении по дороге, повышение разрешенного возраста передвижения на СИМ с 14 до 16 лет. Кроме того, обсуждался запрет на использование СИМ двоим и более людям одновременно.