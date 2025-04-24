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Операторы кикшеринга выписали более 26 000 штрафов пользователям в 2025 году

Ведомости

Сервисы кикшеринга «МТС юрент», Whoosh и «Яндекс go» с начала сезона в 2025 г. выписали в четыре раза больше штрафов по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Их количество достигло 26 640 штрафов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на совместное сообщение операторов.

Увеличение числа штрафов операторы связали с ростом спроса на поездки на шеринговых средствах индивидуальной мобильности и совершенствованием механик выявления нарушителей. Наиболее распространенным нарушением они назвали неправильную парковку. Среди других частых нарушений указаны неспешивание на пешеходном переходе, езда вдвоем на одном самокате, движение в неположенном месте, вандализм самокатов и передача управления несовершеннолетним.

Операторы кикшеринга также указали на рост количества блокировок, в первую очередь, за передачу управления электросамокатами детям и подросткам. Всего с начала сезона было заблокировано около 190 000 аккаунтов, около трети блокировок пришлось на аккаунты несовершеннолетних или пользователей, передавших им управление.

По данным исследовательского сервиса «Билайн.Аналитика», с начала сезона 2025 г. объем трафика сервисов кикшеринга увеличился на 100% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основная аудитория кикшеринга сосредоточена в категориях 18–40 лет, а Москва и область являются ключевым рынком для этого бизнеса. На него приходится от 17% до 75% трафика в зависимости от сервиса.

18 апреля «Ведомости» со ссылкой на исследование отраслевого портала «Трушеринг» писали, что объем рынка кикшеринга вырастет в 2027 г. в денежном выражении на 72% по сравнению с 2024 г. и составит 53,6 млрд руб. в год. Показатель представляет из себя совокупную выручку «МТС юрента», «Яндекс Go» и Whoosh.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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