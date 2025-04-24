Операторы кикшеринга выписали более 26 000 штрафов пользователям в 2025 году
Увеличение числа штрафов операторы связали с ростом спроса на поездки на шеринговых средствах индивидуальной мобильности и совершенствованием механик выявления нарушителей. Наиболее распространенным нарушением они назвали неправильную парковку. Среди других частых нарушений указаны неспешивание на пешеходном переходе, езда вдвоем на одном самокате, движение в неположенном месте, вандализм самокатов и передача управления несовершеннолетним.
Операторы кикшеринга также указали на рост количества блокировок, в первую очередь, за передачу управления электросамокатами детям и подросткам. Всего с начала сезона было заблокировано около 190 000 аккаунтов, около трети блокировок пришлось на аккаунты несовершеннолетних или пользователей, передавших им управление.
По данным исследовательского сервиса «Билайн.Аналитика», с начала сезона 2025 г. объем трафика сервисов кикшеринга увеличился на 100% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основная аудитория кикшеринга сосредоточена в категориях 18–40 лет, а Москва и область являются ключевым рынком для этого бизнеса. На него приходится от 17% до 75% трафика в зависимости от сервиса.
18 апреля «Ведомости» со ссылкой на исследование отраслевого портала «Трушеринг» писали, что объем рынка кикшеринга вырастет в 2027 г. в денежном выражении на 72% по сравнению с 2024 г. и составит 53,6 млрд руб. в год. Показатель представляет из себя совокупную выручку «МТС юрента», «Яндекс Go» и Whoosh.