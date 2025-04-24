Операторы кикшеринга выписали более 26 000 штрафов пользователям в 2025 году

По данным исследовательского сервиса «Билайн.Аналитика», с начала сезона 2025 г. объем трафика сервисов кикшеринга увеличился на 100% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основная аудитория кикшеринга сосредоточена в категориях 18–40 лет, а Москва и область являются ключевым рынком для этого бизнеса. На него приходится от 17% до 75% трафика в зависимости от сервиса.