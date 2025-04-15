Трафик в приложениях аренды электросамокатов вырос вдвое с начала сезона

Представитель «Юрент» также отметил рост по количеству поездок в I квартале в 2,3 раза. Он объясняет рост тем, что в этом году многие географии впервые работали круглый год (Калининград и балтийские курорты), а некоторые запустились значительно раньше, чем в прошлом году. В Москве в первую неделю запуска количество поездок выросло в два раза, несмотря на прохладную погоду на старте сезона, отмечают в «Юренте».