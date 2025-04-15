Трафик в приложениях аренды электросамокатов вырос вдвое с начала сезона

Трафик в приложениях аренды электросамокатов вырос вдвое с начала сезонаМосква и область – ключевой рынок для этого бизнеса
Объем трафика сервисов кикшеринга (аренда электросамокатов) в России в начале сезона 2025 г. вырос на 100% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., следует из данных исследовательского сервиса «Билайн.Аналитика». Компания проанализировала агрегированные обезличенные данные в сети «Билайна» с 24 марта по 6 апреля 2024 г. и с 26 марта по 6 апреля 2025 г.
Трафик на Whoosh вырос на 167%. Сервис «крайне популярен» среди пользователей мужского пола (81%), отмечают в «Билайн.Аналитике». Трафик на «Юрент» вырос на 80%, а в Москве – на 120%. В столице «Юрент» пользуется большей популярностью у женщин (76,5%), но в целом по стране – у мужчины (74,8%), говорит представитель оператора. Yandex Go вырос на 47%: мужчины составляют 57% пользователей сервиса, женщины – 43%.
По данным «Билайн.Аналитики», основная аудитория кикшеринга сосредоточена в категориях 18–40 лет, а Москва и область – это ключевой рынок для этого бизнеса. На него приходится от 17% до 75% трафика в зависимости от сервиса, заключили в компании.
Представитель «Юрент» также отметил рост по количеству поездок в I квартале в 2,3 раза. Он объясняет рост тем, что в этом году многие географии впервые работали круглый год (Калининград и балтийские курорты), а некоторые запустились значительно раньше, чем в прошлом году. В Москве в первую неделю запуска количество поездок выросло в два раза, несмотря на прохладную погоду на старте сезона, отмечают в «Юренте».
«Верим, что в этом году рост будет продолжаться в первую очередь за счет того, что все больше людей переходят из категории one-time пользователей в регулярных пользователей кикшеринга, которые арендуют самокаты несколько раз в неделю для осуществления транспортных поездок», – добавил представитель сервиса.
Представитель Whoosh также подтвердил рост числа поездок в начале сезона, не раскрывая подробностей. В Yandex Go на момент публикации заметки не ответили на запрос «Ведомостей».