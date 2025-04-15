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Трафик в приложениях аренды электросамокатов вырос вдвое с начала сезона

Москва и область – ключевой рынок для этого бизнеса
Ведомости

Объем трафика сервисов кикшеринга (аренда электросамокатов) в России в начале сезона 2025 г. вырос на 100% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., следует из данных исследовательского сервиса «Билайн.Аналитика». Компания проанализировала агрегированные обезличенные данные в сети «Билайна» с 24 марта по 6 апреля 2024 г. и с 26 марта по 6 апреля 2025 г.

В Москве рост составил 73%, выяснили аналитики. Компания проанализировала трафик на сервисы Yandex Go, «Юрент», Whoosh, Lite rent, Sun rent и Busy fly. Лидером по трафику стал сервис Yandex Go, вторую строчку занимает «Юрент», на третьем месте Whoosh, говорит представитель компании.

Трафик на Whoosh вырос на 167%. Сервис «крайне популярен» среди пользователей мужского пола (81%), отмечают в «Билайн.Аналитике». Трафик на «Юрент» вырос на 80%, а в Москве – на 120%. В столице «Юрент» пользуется большей популярностью у женщин (76,5%), но в целом по стране – у мужчины (74,8%), говорит представитель оператора. Yandex Go вырос на 47%: мужчины составляют 57% пользователей сервиса, женщины – 43%.

По данным «Билайн.Аналитики», основная аудитория кикшеринга сосредоточена в категориях 18–40 лет, а Москва и область – это ключевой рынок для этого бизнеса. На него приходится от 17% до 75% трафика в зависимости от сервиса, заключили в компании.

Представитель «Юрент» также отметил рост по количеству поездок в I квартале в 2,3 раза. Он объясняет рост тем, что в этом году многие географии впервые работали круглый год (Калининград и балтийские курорты), а некоторые запустились значительно раньше, чем в прошлом году. В Москве в первую неделю запуска количество поездок выросло в два раза, несмотря на прохладную погоду на старте сезона, отмечают в «Юренте».

«Верим, что в этом году рост будет продолжаться в первую очередь за счет того, что все больше людей переходят из категории one-time пользователей в регулярных пользователей кикшеринга, которые арендуют самокаты несколько раз в неделю для осуществления транспортных поездок», – добавил представитель сервиса.

Представитель Whoosh также подтвердил рост числа поездок в начале сезона, не раскрывая подробностей. В Yandex Go на момент публикации заметки не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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