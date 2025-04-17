Сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость самокатов до 20 км/ч
С 17 апреля операторы кикшеринга в рамках пилотного проекта снизили максимальную скорость электросамокатов до 20 км/ч, сообщили в компаниях Яндекс Go, МТС Юрент и Whoosh.
Такая скорость на 20% меньше, чем разрешенная для средств индивидуальной мобильности (СИМ) по ПДД. Новая мера нацелена на снижение количества опасных ситуаций на тротуарах.
По статистике операторов, большее число пользователей электросамокатов передвигаются со скоростью 17-20 км/ч, но часть позволяет себе более высокий скоростной режим. Долю людей с агрессивным стилем вождения оценивают менее чем в 1% от всех. С новой мерой они будут вынуждены передвигаться в лимите средней скорости.
При отсутствии велодорожки, согласно ПДД, самокат обязан двигаться по тротуару вместе с пешеходами как маломощное СИМ. У категории «велосипед» приоритет наоборот у правого края дороги перед тротуаром.
С начала сезона 2025 г. объем трафика сервисов кикшеринга вырос на 100% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., следует из данных исследовательского сервиса «Билайн.Аналитика». Основная аудитория кикшеринга сосредоточена в категориях 18–40 лет, а Москва и область – это ключевой рынок для этого бизнеса, говорят аналитики. На него приходится от 17% до 75% трафика в зависимости от сервиса, заключили в компании.