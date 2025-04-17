Сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость самокатов до 20 км/ч

С начала сезона 2025 г. объем трафика сервисов кикшеринга вырос на 100% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., следует из данных исследовательского сервиса «Билайн.Аналитика». Основная аудитория кикшеринга сосредоточена в категориях 18–40 лет, а Москва и область – это ключевой рынок для этого бизнеса, говорят аналитики. На него приходится от 17% до 75% трафика в зависимости от сервиса, заключили в компании.