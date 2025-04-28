NYT: причиной столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне были ошибки пилотов
Столкновение военного вертолета Black Hawk и пассажирского самолета American Airlines произошло из-за ошибок пилотов. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на документы и отчеты более 50 экспертов и должностных лиц.
По данным издания, экипаж вертолета допустил целый ряд ошибок. Помимо полета выше предельной высоты, незадолго до столкновения пилот Black Hawk не выполнила указание изменить курс от второго пилота, армейского летного инструктора. Эксперты также полагают, что в вертолете возникли проблемы с радиосвязью, в результате чего передача указаний от диспетчера и часть инструкций могла быть пропущена.
Ситуацию осложнило и то, что встроенная в вертолет технология Automatic Dependent Surveillance-Broadcast Out, позволяющая лучше отслеживать воздушное судно, была отключена по армейскому протоколу, чтобы пилоты могли отработать тайную эвакуацию высокопоставленного чиновника в чрезвычайной ситуации.
По мнению опрошенных газетой экспертов, диспетчер также допустил ошибки, когда позволил пилотам Black Hawk осуществлять навигацию самостоятельно. Хотя диспетчер продолжал следить за вертолетом, он не дал экипажу срочных указаний, которые помогли бы предотвратить авиакатастрофу.
29 января самолет American Airlines и вертолет Black Hawk столкнулись над рекой Потомак в Вашингтоне. После аварии оба воздушных судна упали в реку Потомак. На пассажирском борту было 64 человека, а в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли.
New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB) писала, что пилот American Airlines, возможно, пытался избежать столкновения «в последнюю секунду». По данным бортового самописца, на момент столкновения самолет находился на высоте 325 футов (99 м).