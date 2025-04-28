NYT: причиной столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне были ошибки пилотов

По данным издания, экипаж вертолета допустил целый ряд ошибок. Помимо полета выше предельной высоты, незадолго до столкновения пилот Black Hawk не выполнила указание изменить курс от второго пилота, армейского летного инструктора. Эксперты также полагают, что в вертолете возникли проблемы с радиосвязью, в результате чего передача указаний от диспетчера и часть инструкций могла быть пропущена.