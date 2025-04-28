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NYT: причиной столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне были ошибки пилотов

Ведомости

Столкновение военного вертолета Black Hawk и пассажирского самолета American Airlines произошло из-за ошибок пилотов. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на документы и отчеты более 50 экспертов и должностных лиц.

По данным издания, экипаж вертолета допустил целый ряд ошибок. Помимо полета выше предельной высоты, незадолго до столкновения пилот Black Hawk не выполнила указание изменить курс от второго пилота, армейского летного инструктора. Эксперты также полагают, что в вертолете возникли проблемы с радиосвязью, в результате чего передача указаний от диспетчера и часть инструкций могла быть пропущена.

Ситуацию осложнило и то, что встроенная в вертолет технология Automatic Dependent Surveillance-Broadcast Out, позволяющая лучше отслеживать воздушное судно, была отключена по армейскому протоколу, чтобы пилоты могли отработать тайную эвакуацию высокопоставленного чиновника в чрезвычайной ситуации.

По мнению опрошенных газетой экспертов, диспетчер также допустил ошибки, когда позволил пилотам Black Hawk осуществлять навигацию самостоятельно. Хотя диспетчер продолжал следить за вертолетом, он не дал экипажу срочных указаний, которые помогли бы предотвратить авиакатастрофу.

29 января самолет American Airlines и вертолет Black Hawk столкнулись над рекой Потомак в Вашингтоне. После аварии оба воздушных судна упали в реку Потомак. На пассажирском борту было 64 человека, а в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли.

New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB) писала, что пилот American Airlines, возможно, пытался избежать столкновения «в последнюю секунду». По данным бортового самописца, на момент столкновения самолет находился на высоте 325 футов (99 м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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