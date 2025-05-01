Режиссер Мартин Скорсезе анонсировал фильм с последним интервью папы Римского
Режиссер Мартин Скорсезе объявил о работе над документальным фильмом «Альдеас – новая история» («Aldeas – A New Story»), в котором будет показано последнее подробное интервью папы Римского Франциска. Об этом сообщает Independent.
Фильм расскажет о деятельности международной некоммерческой организации Scholas Occurrentes, основанной понтификом в 2013 г. Основная цель организации – объединение молодежи по всему миру через образование, искусство и спорт.
«Для папы Франциска было важно, чтобы люди во всем мире обменивались идеями с уважением, сохраняя при этом свою культурную идентичность», – отметил Скорсезе, пояснив, что считает кино лучшим способом для этого.
Точная дата выхода фильма пока неизвестна.
Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта. 26 апреля его похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме.
27 апреля стало известно, что папа римский в последнем послании указал на место церкви «на задворках общества». Также перед смертью понтифик передал почти все свои деньги на благотворительность.