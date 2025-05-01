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Режиссер Мартин Скорсезе анонсировал фильм с последним интервью папы Римского

Ведомости

Режиссер Мартин Скорсезе объявил о работе над документальным фильмом «Альдеас – новая история» («Aldeas – A New Story»), в котором будет показано последнее подробное интервью папы Римского Франциска. Об этом сообщает Independent.

Фильм расскажет о деятельности международной некоммерческой организации Scholas Occurrentes, основанной понтификом в 2013 г. Основная цель организации – объединение молодежи по всему миру через образование, искусство и спорт.

«Для папы Франциска было важно, чтобы люди во всем мире обменивались идеями с уважением, сохраняя при этом свою культурную идентичность», – отметил Скорсезе, пояснив, что считает кино лучшим способом для этого.

Точная дата выхода фильма пока неизвестна.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта. 26 апреля его похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме.

27 апреля стало известно, что папа римский в последнем послании указал на место церкви «на задворках общества». Также перед смертью понтифик передал почти все свои деньги на благотворительность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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