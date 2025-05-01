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В Алешкинском округе объявлен трехдневный траур по жертвам атаки ВСУ

Ведомости

После украинского удара по рынку в Алешках объявлен трехдневный траур по погибшим, сообщила администрация Алешкинского округа Херсонской области. В результате атаки, как сообщал губернатор Владимир Сальдо, погибли семь человек.

В результате атаки украинских военных в районе центрального рынка утром 1 мая погибли семь человек, еще 20 получили ранения, сообщал губернатор. Позднее он рассказал, что после первой волны ударов FPV-дроны снова атаковали «для добивания выживших».

Второй раз атака произошла по людям, которых эвакуировали с места происшествия, сообщила администрация округа на своей странице в соцсети «В контакте».

«В связи с этим объявляем с 1 по 3 мая 2025 года (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе», – говорится в публикации.

На время траура флаги в государственных учреждениях будут приспущены, в учреждениях отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия, предупредили власти округа.

Следственный комитет России после украинской атаки возбудил уголовное дело о теракте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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