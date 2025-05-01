В Алешкинском округе объявлен трехдневный траур по жертвам атаки ВСУ
После украинского удара по рынку в Алешках объявлен трехдневный траур по погибшим, сообщила администрация Алешкинского округа Херсонской области. В результате атаки, как сообщал губернатор Владимир Сальдо, погибли семь человек.
Второй раз атака произошла по людям, которых эвакуировали с места происшествия, сообщила администрация округа на своей странице в соцсети «В контакте».
«В связи с этим объявляем с 1 по 3 мая 2025 года (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе», – говорится в публикации.
На время траура флаги в государственных учреждениях будут приспущены, в учреждениях отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия, предупредили власти округа.