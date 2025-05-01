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СК возбудил уголовное дело о терроризме после атаки ВСУ на рынок в Алешках

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на Херсонскую область. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

По данным следствия, 1 мая ВСУ применили беспилотные летательные аппараты для удара по территории рынка в городе Алешки Херсонской области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего. Ведется работа по выявлению лиц из состава украинских военных, причастных к совершению преступления.

Уголовное дело возбудили по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы.

В результате атаки украинских военных в районе центрального рынка в Алешках погибли семь человек, еще 20 получили ранения. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в момент атаки на рынке было много людей. После первой волны ударов, FPV-дроны снова атаковали, чтобы добить выживших, рассказал глава региона.

«Самая большая кровожадность проявляется в том, что предварительно все последние месяцы, противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает. Вот такой вот Первомай у украинского режима», – рассказал Сальдо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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