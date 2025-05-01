СК возбудил уголовное дело о терроризме после атаки ВСУ на рынок в Алешках
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на Херсонскую область. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
По данным следствия, 1 мая ВСУ применили беспилотные летательные аппараты для удара по территории рынка в городе Алешки Херсонской области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
Назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего. Ведется работа по выявлению лиц из состава украинских военных, причастных к совершению преступления.
Уголовное дело возбудили по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы.
В результате атаки украинских военных в районе центрального рынка в Алешках погибли семь человек, еще 20 получили ранения. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в момент атаки на рынке было много людей. После первой волны ударов, FPV-дроны снова атаковали, чтобы добить выживших, рассказал глава региона.
«Самая большая кровожадность проявляется в том, что предварительно все последние месяцы, противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает. Вот такой вот Первомай у украинского режима», – рассказал Сальдо.