СК возбудил уголовное дело о терроризме после атаки ВСУ на рынок в Алешках

В результате атаки украинских военных в районе центрального рынка в Алешках погибли семь человек, еще 20 получили ранения. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в момент атаки на рынке было много людей. После первой волны ударов, FPV-дроны снова атаковали, чтобы добить выживших, рассказал глава региона.