Очередь в Крым сократилась до 700 машин
К 18:00 мск в очереди на досмотр со стороны Краснодарского края находилось 1180 транспортных средств. Это значительно меньше, чем абсолютный максимум, зафиксированный утром 1 мая, когда количество машин достигло 2700 единиц, сообщили в министерстве.
На подъезде к мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности. Для досмотра задействованы две площадки со стороны Краснодарского края, где работают все посты ручного досмотра.
«Очередь постепенно сокращается, однако ожидание на въезд в Крым еще составляет более двух часов», – рассказали в Минтрансе.
Водителей призывают с пониманием отнестись к необходимости проведения тщательного досмотра, аналогичного процедурам в аэропортах и на вокзалах.