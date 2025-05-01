Очередь в Крым сократилась до 700 машин

Очередь на Крымском мосту сократилась более чем в два раза по сравнению с пиковыми значениями, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. По данным Telegram-канала оперативной информации, на 20:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, а со стороны Тамани находится 710 автомобилей.