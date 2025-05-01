Сальдо: эвакуацию тел погибших в Алешках осложняют кружащие дроны

Около 30 украинских дронов в несколько волн ударили по городскому рынку 1 мая. Атака совершена около 9:30, когда он был заполнен людьми. Сальдо сообщил о не менее семи погибших. Зампред облправительства Сергей Черевко позже сообщил ТАСС, что два человека погибли после эвакуации спасателями с места трагедии.