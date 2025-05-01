Сальдо: эвакуацию тел погибших в Алешках осложняют кружащие дроны
Работа спасателей и медиков в Алешках осложнена тем, что в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
На рынке в Алешках продолжается эвакуация тел. «Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд – на грани», – написал Сальдо в Telegram-канале.
Около 30 украинских дронов в несколько волн ударили по городскому рынку 1 мая. Атака совершена около 9:30, когда он был заполнен людьми. Сальдо сообщил о не менее семи погибших. Зампред облправительства Сергей Черевко позже сообщил ТАСС, что два человека погибли после эвакуации спасателями с места трагедии.
В Алешкинском округе объявлен трехдневный траур. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).