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Сальдо: эвакуацию тел погибших в Алешках осложняют кружащие дроны

Ведомости

Работа спасателей и медиков в Алешках осложнена тем, что в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. 

На рынке в Алешках продолжается эвакуация тел. «Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд – на грани», – написал Сальдо в Telegram-канале.

Около 30 украинских дронов в несколько волн ударили по городскому рынку 1 мая.  Атака совершена около 9:30, когда он был заполнен людьми. Сальдо сообщил о не менее семи погибших. Зампред облправительства Сергей Черевко позже сообщил ТАСС, что два человека погибли после эвакуации спасателями с места трагедии. 

В Алешкинском округе объявлен трехдневный траур. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

МИД России призвал международное сообщество осудить действия Вооруженных сил Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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