Около 30 украинских дронов в несколько волн ударили по рынку в Алешках
Около 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках, сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. По его данным, атака осуществлялась несколькими волнами.
«Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА», – рассказал Черевко агентству «РИА Новости».
Власти высоко оценили действия медицинских работников, спасателей и правоохранителей, назвав их работу настоящим подвигом. Несмотря на опасность повторных обстрелов, ни один фельдшерский экипаж или водитель не отказался от оказания помощи пострадавшим.
Губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что удар был нанесен около 9:30 утра, когда рынок был заполнен людьми. После первого удара последовала вторая волна атак с применением FPV-дронов, направленная на добивание выживших.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). МИД России призвал международное сообщество осудить действия ВСУ. В дипведомстве подчеркнули, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв.