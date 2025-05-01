Около 30 украинских дронов в несколько волн ударили по рынку в Алешках

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). МИД России призвал международное сообщество осудить действия ВСУ. В дипведомстве подчеркнули, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв.