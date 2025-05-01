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Около 30 украинских дронов в несколько волн ударили по рынку в Алешках

Ведомости

Около 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках, сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. По его данным, атака осуществлялась несколькими волнами.

«Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА», – рассказал Черевко агентству «РИА Новости».

Власти высоко оценили действия медицинских работников, спасателей и правоохранителей, назвав их работу настоящим подвигом. Несмотря на опасность повторных обстрелов, ни один фельдшерский экипаж или водитель не отказался от оказания помощи пострадавшим.

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что удар был нанесен около 9:30 утра, когда рынок был заполнен людьми. После первого удара последовала вторая волна атак с применением FPV-дронов, направленная на добивание выживших.

В связи с трагедией в Алешкинском округе объявлен трехдневный траур.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). МИД России призвал международное сообщество осудить действия ВСУ. В дипведомстве подчеркнули, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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