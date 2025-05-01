МИД призвал международное сообщество осудить атаку ВСУ по Алешкам

МИД призвал международное сообщество осудить атаку ВСУ по АлешкамОт удара FPV-дронов погибли семь человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили военное преступление, ударив по рынку в Алешках Херсонской области, Москва призывает профильные многосторонние организации осудить этот теракт, говорится в заявлении МИД России.
Украинские военные атаковали рынок в городе Алешки утром 1 мая. По предварительным данным, погибли семь человек, еще около 20 пострадали. Власти региона после первого инцидента сообщили о втором налете беспилотников в том же месте.
«Налицо очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного российского населения. Очевидно, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан», – говорится в заявлении российского МИДа.
Там подчеркнули, что виновные и причастные к атаке будут установлены и понесут наказание по закону. МИД также выразил соболезнования близким погибших и призвал «всю здравомыслящую часть» международного сообщества и профильные многосторонние организации осудить произошедшее.
Следственный комитет России после украинской атаки возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Администрация Алешкинского муниципального округа объявила трехдневный траур по погибшим.