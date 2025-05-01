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МИД призвал международное сообщество осудить атаку ВСУ по Алешкам

От удара FPV-дронов погибли семь человек
Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили военное преступление, ударив по рынку в Алешках Херсонской области, Москва призывает профильные многосторонние организации осудить этот теракт, говорится в заявлении МИД России.

Украинские военные атаковали рынок в городе Алешки утром 1 мая. По предварительным данным, погибли семь человек, еще около 20 пострадали. Власти региона после первого инцидента сообщили о втором налете беспилотников в том же месте.

«Налицо очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного российского населения. Очевидно, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан», – говорится в заявлении российского МИДа.

Там подчеркнули, что виновные и причастные к атаке будут установлены и понесут наказание по закону. МИД также выразил соболезнования близким погибших и призвал «всю здравомыслящую часть» международного сообщества и профильные многосторонние организации осудить произошедшее.

Следственный комитет России после украинской атаки возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Администрация Алешкинского муниципального округа объявила трехдневный траур по погибшим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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