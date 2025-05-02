Прокат электросамокатов в Москве приостановили из-за снега
Операторы аренды электросамокатов и велосипедов в Москве временно приостановили прокат до улучшения погодных условий. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
В дептрансе порекомендовали владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок и пользоваться городским транспортом.
2 мая специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночью в Москве выпало 14 мм осадков, что составляет 22% от месячной нормы мая. По его прогнозам, к 15:00 осадки должны прекратиться. В ночь на 3 мая ударят заморозки, на дорогах появится гололедица. Днем ожидаются небольшие дожди и потепление до +13 градусов.
ФПК сообщала, что в связи с непогодой в Московской области задерживаются семь пассажирских поездов. В столичных аэропортах также были задержаны три самолета и один отправлен на запасной аэродром из-за выпавшего мокрого снега. Аэропорты «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» продолжают работать в штатном режиме.