Прокат электросамокатов в Москве приостановили из-за снега

ФПК сообщала, что в связи с непогодой в Московской области задерживаются семь пассажирских поездов. В столичных аэропортах также были задержаны три самолета и один отправлен на запасной аэродром из-за выпавшего мокрого снега. Аэропорты «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» продолжают работать в штатном режиме.