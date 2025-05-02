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Прокат электросамокатов в Москве приостановили из-за снега

Ведомости

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов в Москве временно приостановили прокат до улучшения погодных условий. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

В дептрансе порекомендовали владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок и пользоваться городским транспортом.

2 мая специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночью в Москве выпало 14 мм осадков, что составляет 22% от месячной нормы мая. По его прогнозам, к 15:00 осадки должны прекратиться. В ночь на 3 мая ударят заморозки, на дорогах появится гололедица. Днем ожидаются небольшие дожди и потепление до +13 градусов.

ФПК сообщала, что в связи с непогодой в Московской области задерживаются семь пассажирских поездов. В столичных аэропортах также были задержаны три самолета и один отправлен на запасной аэродром из-за выпавшего мокрого снега. Аэропорты «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» продолжают работать в штатном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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