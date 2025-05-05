Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Надыма
Аэропорт Надым в Ямало-Ненецком автономном округе возобновил прием и вылет самолетов в 10:21 мск. Ранее они вводились для обеспечения безопасности полетов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – отмечается в сообщении Росавиации в Telegram.
Мера была введена в 8:00 мск. За время действия ограничений один рейс, направлявшийся в Надым, пришлось перенаправить на запасной аэродром.