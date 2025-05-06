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Во «Внуково» введут ограничения на вход на фоне празднования Дня Победы

Ведомости

Московский аэропорт «Внуково» будет пускать только пассажиров с авиабилетом или посадочным талоном с 8 по 12 мая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ограничения будут действовать с 8:00 мск 8 мая по 8:00 мск 12 мая. Встречающие и провожающие в эти дни не смогут пройти в здание аэровокзала.

«Вход в терминал будет возможен только для пассажиров при предъявлении распечатанной маршрут-квитанции или посадочного талона и документа, удостоверяющего личность», – говорится в сообщении.

В ночь на 6 мая российские власти вводили ограничения на прием и отправку самолетов в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Это произошло на фоне атак беспилотников на российские регионы. Минобороны РФ сообщило, что над Московским регионом было сбито 19 дронов. Днем 6 мая Росавиация сообщила о снятии ограничений.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы объявила, что в столице с 7 по 9 мая возможны ограничения на проезд транспорта и в работе мобильного интернета. Меры вводятся на время празднования 80-летней годовщины Победы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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