Во «Внуково» введут ограничения на вход на фоне празднования Дня Победы

В ночь на 6 мая российские власти вводили ограничения на прием и отправку самолетов в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Это произошло на фоне атак беспилотников на российские регионы. Минобороны РФ сообщило, что над Московским регионом было сбито 19 дронов. Днем 6 мая Росавиация сообщила о снятии ограничений.