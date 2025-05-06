Во «Внуково» введут ограничения на вход на фоне празднования Дня Победы
Ограничения будут действовать с 8:00 мск 8 мая по 8:00 мск 12 мая. Встречающие и провожающие в эти дни не смогут пройти в здание аэровокзала.
«Вход в терминал будет возможен только для пассажиров при предъявлении распечатанной маршрут-квитанции или посадочного талона и документа, удостоверяющего личность», – говорится в сообщении.
В ночь на 6 мая российские власти вводили ограничения на прием и отправку самолетов в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Это произошло на фоне атак беспилотников на российские регионы. Минобороны РФ сообщило, что над Московским регионом было сбито 19 дронов. Днем 6 мая Росавиация сообщила о снятии ограничений.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы объявила, что в столице с 7 по 9 мая возможны ограничения на проезд транспорта и в работе мобильного интернета. Меры вводятся на время празднования 80-летней годовщины Победы.