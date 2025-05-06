В Киргизии задержали организатора языковых патрулей
В Кыргызстане сотрудники милиции задержали YouTube-блогера Айтилека Орозбекова по подозрению в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает агентство «Акиpress» со ссылкой на главное управление внутренних дел (ГУВД) Чуйской области.
Экспертиза показала, что его видео содержат признаки пропаганды межнациональной розни. В результате было возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК Киргизии (возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды). По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
По данным милиции, подозреваемый «проверил» более 50 учреждений, в частности, кафе, точки общепита, ТРЦ и др., после чего «делал односторонние выводы».
Орозбеков ранее был судим за массовые беспорядки, рассказали в правоохранительных органах.
11 апреля в ГУВД Чуйской области республики сообщили, что неизвестные закидали камнями поезд, который следовал из Балыкчы в Бишкек. В результате происшествия в двух вагонах были разбиты окна, также пострадал сотрудник поездной бригады. В киргизском МВД рассказали, что подобное происходит не первый раз.
Ранее агентство «Акиpress» со ссылкой на пресс-центр государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщало о предотвращении попытки организации массовых беспорядков с последующим государственным переворотом. В ведомстве выявили и пресекли факты подготовки к разжиганию межнациональной розни через локальные конфликты, акции протеста и беспорядки.