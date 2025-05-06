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В Киргизии задержали организатора языковых патрулей

Ведомости

В Кыргызстане сотрудники милиции задержали YouTube-блогера Айтилека Орозбекова по подозрению в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает агентство «Акиpress» со ссылкой на главное управление внутренних дел (ГУВД) Чуйской области.

Экспертиза показала, что его видео содержат признаки пропаганды межнациональной розни. В результате было возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК Киргизии (возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды). По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По данным милиции, подозреваемый «проверил» более 50 учреждений, в частности, кафе, точки общепита, ТРЦ и др., после чего «делал односторонние выводы».

Орозбеков ранее был судим за массовые беспорядки, рассказали в правоохранительных органах.

11 апреля в ГУВД Чуйской области республики сообщили, что неизвестные закидали камнями поезд, который следовал из Балыкчы в Бишкек. В результате происшествия в двух вагонах были разбиты окна, также пострадал сотрудник поездной бригады. В киргизском МВД рассказали, что подобное происходит не первый раз.

Ранее агентство «Акиpress» со ссылкой на пресс-центр государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщало о предотвращении попытки организации массовых беспорядков с последующим государственным переворотом. В ведомстве выявили и пресекли факты подготовки к разжиганию межнациональной розни через локальные конфликты, акции протеста и беспорядки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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