В Киргизии задержали организатора языковых патрулей

11 апреля в ГУВД Чуйской области республики сообщили, что неизвестные закидали камнями поезд, который следовал из Балыкчы в Бишкек. В результате происшествия в двух вагонах были разбиты окна, также пострадал сотрудник поездной бригады. В киргизском МВД рассказали, что подобное происходит не первый раз.