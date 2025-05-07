АТОР: россияне не отказываются от отдыха в Индии
Российские граждане не отправляли туроператорам запросы на досрочное прекращение отдыха, сообщили «Ведомостям» в Ассоциации туроператоров России.
В ассоциации отметили, что туристов из России в стране немного из-за отсутствия прямых чартерных рейсов. Чаще всего клиенты туроператоров просят организовать индивидуальную поездку или летят самостоятельно.
«Рейсы, следовавшие через Пакистан, будут перенаправляться в облет через Китай», – говорится в сообщении.
В связи с эти время в полете может увеличиться на один-два часа в зависимости от пункта назначения.
7 мая между Индией и Пакистаном начались обмены ударами. Исламабад заявил о пяти сбитых индийских самолетах и одном беспилотнике. По сведениям министра информации исламской республики Аттауллы Тарара, Индия «обстреляла мечети, женщин и детей». Пострадали города Бахвалпур, Котли и Музаффарабад.
Минобороны Индии, в свою очередь, сообщило, что страна атаковала по девяти объектам террористической инфраструктуры Пакистана и подконтрольной ему территории Кашмира. Нью-Дели назвал это ответом на теракт в Кашмире, который произошел 22 апреля. Его жертвами стали 26 человек.