АТОР: россияне не отказываются от отдыха в Индии

Минобороны Индии, в свою очередь, сообщило, что страна атаковала по девяти объектам террористической инфраструктуры Пакистана и подконтрольной ему территории Кашмира. Нью-Дели назвал это ответом на теракт в Кашмире, который произошел 22 апреля. Его жертвами стали 26 человек.