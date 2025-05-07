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АТОР: россияне не отказываются от отдыха в Индии

Ведомости

Российские граждане не отправляли туроператорам запросы на досрочное прекращение отдыха, сообщили «Ведомостям» в Ассоциации туроператоров России.

В ассоциации отметили, что туристов из России в стране немного из-за отсутствия прямых чартерных рейсов. Чаще всего клиенты туроператоров просят организовать индивидуальную поездку или летят самостоятельно.

«Рейсы, следовавшие через Пакистан, будут перенаправляться в облет через Китай», – говорится в сообщении.

В связи с эти время в полете может увеличиться на один-два часа в зависимости от пункта назначения.

7 мая между Индией и Пакистаном начались обмены ударами. Исламабад заявил о пяти сбитых индийских самолетах и одном беспилотнике. По сведениям министра информации исламской республики Аттауллы Тарара, Индия «обстреляла мечети, женщин и детей». Пострадали города Бахвалпур, Котли и Музаффарабад.

Минобороны Индии, в свою очередь, сообщило, что страна атаковала по девяти объектам террористической инфраструктуры Пакистана и подконтрольной ему территории Кашмира. Нью-Дели назвал это ответом на теракт в Кашмире, который произошел 22 апреля. Его жертвами стали 26 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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