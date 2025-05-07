Пакистан сообщил о пяти сбитых индийских самолетах
Военные Пакистана сбили пять индийских самолетов и один беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил министр информации исламской республики Аттаулла Тарар, его слова приводит Geo News.
Министр заявил, что индийские войска «обстреляли мечети, женщин и детей». По его словам, пакистанская армия уничтожила несколько вражеских аванпостов, а Индия «подняла белый флаг», признав поражение как в военном, так и в информационном плане.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил Bloomberg TV, что если Дели отступит, Исламабад не пойдет на эскалацию конфликта. «Но если на нас нападут, мы ответим», – подчеркнул он.
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Индийское оборонное ведомство сообщило о начале операции «Синдур». Она стала ответом на апрельский теракт в Кашмире. Уточнялось, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры».
22 апреля боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам в долине Байсаран в Кашмире, погибли 26 человек. Индия заявила о причастности Пакистана к теракту.