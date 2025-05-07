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Пакистан сообщил о пяти сбитых индийских самолетах

Ведомости

Военные Пакистана сбили пять индийских самолетов и один беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил министр информации исламской республики Аттаулла Тарар, его слова приводит Geo News.

Министр заявил, что индийские войска «обстреляли мечети, женщин и детей». По его словам, пакистанская армия уничтожила несколько вражеских аванпостов, а Индия «подняла белый флаг», признав поражение как в военном, так и в информационном плане.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил Bloomberg TV, что если Дели отступит, Исламабад не пойдет на эскалацию конфликта. «Но если на нас нападут, мы ответим», – подчеркнул он.

В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Индийское оборонное ведомство сообщило о начале операции «Синдур». Она стала ответом на апрельский теракт в Кашмире. Уточнялось, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры».

22 апреля боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам в долине Байсаран в Кашмире, погибли 26 человек. Индия заявила о причастности Пакистана к теракту.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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