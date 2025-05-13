Российские туроператоры вывезли из Турции всех своих задержавшихся туристов
Российские туроператоры вывезли из Турции всех своих туристов, которые задержались в стране из-за сбоев в расписании турецких авиакомпаний. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным отдельных компаний, процент отмен туров, в основном на рейсах Turkish Airlines и Pegasus Airlines, за период с 6 по 9 мая составил от 3% до 20%. В АТОР подчеркнули, что работа с каждым туристом, изменившим планы из-за задержек рейсов в Турцию, ведется в индивидуальном порядке.
Расписание вылетов и прилетов воздушных судов турецких авиакомпаний серьезно пострадало из-за сбоев в работе аэропортов Москвы перед 9 мая. Как рассчитывают участники рынка, связанные с этим проблемы должны быть окончательно устранены к 14 мая.
7 мая аэропорты России столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов на фоне многочисленных попыток Украины атаковать цели на российской территории при помощи дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении украинских беспилотников, которые пытались приблизиться к столице.