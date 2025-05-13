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Российские туроператоры вывезли из Турции всех своих задержавшихся туристов

Ведомости

Российские туроператоры вывезли из Турции всех своих туристов, которые задержались в стране из-за сбоев в расписании турецких авиакомпаний. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным отдельных компаний, процент отмен туров, в основном на рейсах Turkish Airlines и Pegasus Airlines, за период с 6 по 9 мая составил от 3% до 20%. В АТОР подчеркнули, что работа с каждым туристом, изменившим планы из-за задержек рейсов в Турцию, ведется в индивидуальном порядке.

Расписание вылетов и прилетов воздушных судов турецких авиакомпаний серьезно пострадало из-за сбоев в работе аэропортов Москвы перед 9 мая. Как рассчитывают участники рынка, связанные с этим проблемы должны быть окончательно устранены к 14 мая.

7 мая аэропорты России столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов на фоне многочисленных попыток Украины атаковать цели на российской территории при помощи дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении украинских беспилотников, которые пытались приблизиться к столице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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