Российские туроператоры вывезли из Турции всех своих задержавшихся туристов

По данным отдельных компаний, процент отмен туров, в основном на рейсах Turkish Airlines и Pegasus Airlines, за период с 6 по 9 мая составил от 3% до 20%. В АТОР подчеркнули, что работа с каждым туристом, изменившим планы из-за задержек рейсов в Турцию, ведется в индивидуальном порядке.