Экс-советника департамента Минобороны приговорили к 4 годам колонии
Суд приговорил экс-советника департамента имущественных отношений Минобороны Сергея Пастухова к 4 годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
Пресненский районный суд признал виновным Пастухова в преступлении по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Экс-советнику назначено наказание в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении. Пастухов взят под стражу в зале суда.
Следственный комитет в апреле возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления имущества специальных проектов Минобороны Олега Васенина. Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 240 млн руб. при исполнении гособоронзаказа. Ему придется ответить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).