Экс-советника департамента Минобороны приговорили к 4 годам колонии

Следственный комитет в апреле возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления имущества специальных проектов Минобороны Олега Васенина. Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 240 млн руб. при исполнении гособоронзаказа. Ему придется ответить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).