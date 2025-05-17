Синоптик сообщил о начале магнитной бури на Земле

Земля будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра до 19 мая включительно, отметил Леус. По его словам, в ближайшие двое суток геомагнитное поле будет находиться преимущественно в слабо возмущенном состоянии, ожидаются непродолжительные периоды магнитных бурь, преимущественно слабого уровня, класса G1.