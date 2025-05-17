Синоптик сообщил о начале магнитной бури на Земле
На Земле началась магнитная буря, ночью 17 мая возмущения магнитосферы усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Земля будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра до 19 мая включительно, отметил Леус. По его словам, в ближайшие двое суток геомагнитное поле будет находиться преимущественно в слабо возмущенном состоянии, ожидаются непродолжительные периоды магнитных бурь, преимущественно слабого уровня, класса G1.
Позднее Леус написал, что начавшаяся в середине ночи магнитная буря продолжается, но сейчас она оценивается как слабая.
В середине апреле на Земле зафиксировали аномальную магнитную бурю, рассказывал метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, явление вызвал удар двух «огромных» солнечных протуберанцев по магнитосфере. Метеоролог предупредил, что магнитная буря может серьезно отразиться на здоровье метеозависимых людей и ухудшить условия передачи работы коротковолновой радиосвязи.