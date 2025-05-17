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Синоптик сообщил о начале магнитной бури на Земле

Ведомости

На Земле началась магнитная буря, ночью 17 мая возмущения магнитосферы усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Земля будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра до 19 мая включительно, отметил Леус. По его словам, в ближайшие двое суток геомагнитное поле будет находиться преимущественно в слабо возмущенном состоянии, ожидаются непродолжительные периоды магнитных бурь, преимущественно слабого уровня, класса G1.

Позднее Леус написал, что начавшаяся в середине ночи магнитная буря продолжается, но сейчас она оценивается как слабая.

В середине апреле на Земле зафиксировали аномальную магнитную бурю, рассказывал метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, явление вызвал удар двух «огромных» солнечных протуберанцев по магнитосфере. Метеоролог предупредил, что магнитная буря может серьезно отразиться на здоровье метеозависимых людей и ухудшить условия передачи работы коротковолновой радиосвязи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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