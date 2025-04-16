На Земле зафиксировали аномальную магнитную бурю

По его словам, магнитную бурю вызвал удар двух «огромных» солнечных протуберанцев по магнитосфере. Тишковец отметил, что явление может серьезно отразиться на здоровье метеозависимых людей и ухудшить условия передачи работы коротковолновой радиосвязи в ближайшие сутки. В средних широтах возможно появление северных сияний.