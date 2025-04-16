На Земле зафиксировали аномальную магнитную бурю
На Земле началась аномальная магнитная буря, она с перерывами продлится до утра 17 апреля, сообщил метеоролог Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live».
По его словам, магнитную бурю вызвал удар двух «огромных» солнечных протуберанцев по магнитосфере. Тишковец отметил, что явление может серьезно отразиться на здоровье метеозависимых людей и ухудшить условия передачи работы коротковолновой радиосвязи в ближайшие сутки. В средних широтах возможно появление северных сияний.
Утром 16 апреля лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН сообщала, что были зарегистрированы планетарные колебания поля уровня G2.3. Отмечалось, что «прогнозировавшийся пик уже подтвержден, но возможны повторные всплески».
В конце марта на Солнце была зафиксирована вспышка высочайшего класса X. Мощные выбросы были видны даже без специальных инструментов. Согласно предварительным оценкам специалистов, явление не опасно для Земли. Ученые допускали, что часть энергии экранировалась солнечным диском, а реальная мощность вспышки выше зафиксированной.