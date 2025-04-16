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На Земле зафиксировали аномальную магнитную бурю

Ведомости

На Земле началась аномальная магнитная буря, она с перерывами продлится до утра 17 апреля, сообщил метеоролог Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live».

По его словам, магнитную бурю вызвал удар двух «огромных» солнечных протуберанцев по магнитосфере. Тишковец отметил, что явление может серьезно отразиться на здоровье метеозависимых людей и ухудшить условия передачи работы коротковолновой радиосвязи в ближайшие сутки. В средних широтах возможно появление северных сияний.

Утром 16 апреля лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН сообщала, что были зарегистрированы планетарные колебания поля уровня G2.3. Отмечалось, что «прогнозировавшийся пик уже подтвержден, но возможны повторные всплески».

В конце марта на Солнце была зафиксирована вспышка высочайшего класса X. Мощные выбросы были видны даже без специальных инструментов. Согласно предварительным оценкам специалистов, явление не опасно для Земли. Ученые допускали, что часть энергии экранировалась солнечным диском, а реальная мощность вспышки выше зафиксированной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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