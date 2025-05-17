Бизнесмена Хубутию отправили под домашний арест по делу о покушении на убийство

Бизнесмен и бывший министр торговли Московской области Хубутия добровольно явился к следователям по делу о нападении на свою подругу в Подмосковье, сообщил ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 17 мая в Главном следственном управлении СК России по региону также сообщили без ссылки на Хубутию, что мужчина признался в покушении на убийство своей любовницы. По данным СК, 24 апреля он нанес обухом топора женщине удары, в результате она получила закрытый перелом кисти и раны и ушибы конечностей. Уголовные дела были возбуждены по нескольким статьям.