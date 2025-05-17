Бизнесмена Хубутию отправили под домашний арест по делу о покушении на убийство
Тверской районный суд на один месяц отправил под домашний арест бывшего министра и бизнесмена Михаила Хубутию, который подозревается в покушении на убийство своей бывшей девушки, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Бизнесмен и бывший министр торговли Московской области Хубутия добровольно явился к следователям по делу о нападении на свою подругу в Подмосковье, сообщил ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 17 мая в Главном следственном управлении СК России по региону также сообщили без ссылки на Хубутию, что мужчина признался в покушении на убийство своей любовницы. По данным СК, 24 апреля он нанес обухом топора женщине удары, в результате она получила закрытый перелом кисти и раны и ушибы конечностей. Уголовные дела были возбуждены по нескольким статьям.
По информации суда, Хубутия подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч. 3 ст. 112 (причинение вреда здоровью средней тяжести) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство). Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании домашнего ареста на срок один месяц 11 суток. Ходатайство защиты об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий суд оставил без удовлетворения, говорится в сообщении.