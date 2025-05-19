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В Госдуме напомнили о повышении пенсий работающим пенсионерам с 1 августа

Ведомости

С 1 августа работающим пенсионерам будет повышена пенсия на баллы, полученные за 2024 г. Они могут набрать до трех баллов индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом сообщила Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

С 1 октября текущего года также на 4,5% будут повышены пенсии работников силовых структур.

13 мая Бессараб уточнила, что средняя военная пенсия после индексации в октябре составит около 45 000 руб.

По данным Социального фонда России, средний размер социальной пенсии на начало 2025 г. составил 13 511,94 руб. в месяц. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы установлен размер выплат в 20 153,9 руб. ежемесячно.

На 1 января этого года на учете в системе Соцфонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн граждан, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн человек, социальные – 3,4 млн. Для назначения страховой пенсии гражданин должен достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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