В Госдуме напомнили о повышении пенсий работающим пенсионерам с 1 августа
С 1 августа работающим пенсионерам будет повышена пенсия на баллы, полученные за 2024 г. Они могут набрать до трех баллов индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом сообщила Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
С 1 октября текущего года также на 4,5% будут повышены пенсии работников силовых структур.
13 мая Бессараб уточнила, что средняя военная пенсия после индексации в октябре составит около 45 000 руб.
По данным Социального фонда России, средний размер социальной пенсии на начало 2025 г. составил 13 511,94 руб. в месяц. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы установлен размер выплат в 20 153,9 руб. ежемесячно.
На 1 января этого года на учете в системе Соцфонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн граждан, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн человек, социальные – 3,4 млн. Для назначения страховой пенсии гражданин должен достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.