В Госдуме напомнили о повышении пенсий работающим пенсионерам с 1 августа

На 1 января этого года на учете в системе Соцфонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн граждан, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн человек, социальные – 3,4 млн. Для назначения страховой пенсии гражданин должен достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.