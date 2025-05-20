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Российские авиакомпании обяжут размещать детей рядом с родителями в самолетах

Ведомости

Авиакомпании России будут обязаны обеспечивать совместное размещение пассажиров, путешествующих с двумя и более детьми, на соседних местах в самолете. Об этом сообщила директор юридического департамента авиакомпании «Аэрофлот» Анна Хомякова на XIII Петербургском международном юридическом форуме.

На данный момент действующее законодательство предусматривает бесплатное предоставление одного соседнего места для ребенка со взрослым сопровождающим. Новые правила помогут пассажирам, которые летят с несколькими детьми.

«При наличии двух и более детей и отсутствии достаточного количества мест в блоке кресел допускается предоставление пассажирам соседних мест в непосредственной близости друг от друга», – сказала она (цитата по ТАСС).

Статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев добавил, что с начала года почти 900 000 детей совершили перелеты с 50%-ной скидкой на рейсах российских авиакомпаний. С 10 января 2025 г. все российские перевозчики предоставляют скидку в размере 50% на билеты для детей до 12 лет на внутренних направлениях. Льгота действует во всех тарифах, кроме бизнес-класса.

Вопрос о предоставлении скидок на авиабилеты для детей активно обсуждался после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря. Тогда многодетная жительница Сургута Анна Шенкао обратилась к главе государства с жалобой на высокую стоимость авиабилетов. В ответ Путин поручил правительству совместно с авиакомпаниями урегулировать этот вопрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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