Российские авиакомпании обяжут размещать детей рядом с родителями в самолетах
Авиакомпании России будут обязаны обеспечивать совместное размещение пассажиров, путешествующих с двумя и более детьми, на соседних местах в самолете. Об этом сообщила директор юридического департамента авиакомпании «Аэрофлот» Анна Хомякова на XIII Петербургском международном юридическом форуме.
На данный момент действующее законодательство предусматривает бесплатное предоставление одного соседнего места для ребенка со взрослым сопровождающим. Новые правила помогут пассажирам, которые летят с несколькими детьми.
«При наличии двух и более детей и отсутствии достаточного количества мест в блоке кресел допускается предоставление пассажирам соседних мест в непосредственной близости друг от друга», – сказала она (цитата по ТАСС).
Статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев добавил, что с начала года почти 900 000 детей совершили перелеты с 50%-ной скидкой на рейсах российских авиакомпаний. С 10 января 2025 г. все российские перевозчики предоставляют скидку в размере 50% на билеты для детей до 12 лет на внутренних направлениях. Льгота действует во всех тарифах, кроме бизнес-класса.
Вопрос о предоставлении скидок на авиабилеты для детей активно обсуждался после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря. Тогда многодетная жительница Сургута Анна Шенкао обратилась к главе государства с жалобой на высокую стоимость авиабилетов. В ответ Путин поручил правительству совместно с авиакомпаниями урегулировать этот вопрос.