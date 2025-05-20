Российские авиакомпании обяжут размещать детей рядом с родителями в самолетах

Статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев добавил, что с начала года почти 900 000 детей совершили перелеты с 50%-ной скидкой на рейсах российских авиакомпаний. С 10 января 2025 г. все российские перевозчики предоставляют скидку в размере 50% на билеты для детей до 12 лет на внутренних направлениях. Льгота действует во всех тарифах, кроме бизнес-класса.