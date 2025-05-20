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В СК оценили в 6 млрд рублей общий ущерб от теракта в «Крокусе»

Ведомости

Ущерб по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» составляет 6 млрд руб. Это следует из презентации Следственного комитета (СК) РФ, представленной в рамках сессии на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 г. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, находившимся в здании, и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, еще более 550 пострадали.

Четверых исполнителей теракта задержали на следующий день в Брянской области. Президент России Владимир Путин говорил, что они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины. Все четверо являются гражданами Таджикистана.

19 мая 2025 г. Московский городской суд продлил меру пресечения для фигурантов дела о теракте в «Крокусе» на три месяца и 28 суток. Решение касается Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова. Все они включены в реестр террористов и экстремистов на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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