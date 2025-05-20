В СК оценили в 6 млрд рублей общий ущерб от теракта в «Крокусе»

19 мая 2025 г. Московский городской суд продлил меру пресечения для фигурантов дела о теракте в «Крокусе» на три месяца и 28 суток. Решение касается Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова. Все они включены в реестр террористов и экстремистов на территории России.