В СК оценили в 6 млрд рублей общий ущерб от теракта в «Крокусе»
Ущерб по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» составляет 6 млрд руб. Это следует из презентации Следственного комитета (СК) РФ, представленной в рамках сессии на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 г. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, находившимся в здании, и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, еще более 550 пострадали.
Четверых исполнителей теракта задержали на следующий день в Брянской области. Президент России Владимир Путин говорил, что они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины. Все четверо являются гражданами Таджикистана.
19 мая 2025 г. Московский городской суд продлил меру пресечения для фигурантов дела о теракте в «Крокусе» на три месяца и 28 суток. Решение касается Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова. Все они включены в реестр террористов и экстремистов на территории России.