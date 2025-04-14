Экспертиза признала вменяемыми исполнителей теракта в «Крокус сити холле»
Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» признаны вменяемыми по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых, Далерджона Мирзоева, Олег Власов.
«Да, они были признаны вменяемыми. Более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», – пояснил защитник в беседе с «РИА Новости».
Террористический акт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 г. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. По словам президента России Владимира Путина, они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них украинской стороной было организовано «окно» для перехода границы. Все четверо – граждане Таджикистана.
Следственный комитет РФ установил, что к организации нападения были привлечены члены международной террористической организации. Непосредственное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии. На данный момент под стражей находятся 19 обвиняемых по делу о теракте.
12 апреля появилась информация, что на телах погибших в «Крокус сити холле» были обнаружены также колото-резаные раны. Это может свидетельствовать о том, что нападавшие использовали не только автоматическое оружие, но и холодное.
22 марта, в годовщину трагедии, в Красногорске был открыт мемориал в память о жертвах теракта. Его расположили напротив самого «Крокус сити холла». На церемонии присутствовали родственники погибших, а также медики, принимавшие участие в эвакуации пострадавших.