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Экспертиза признала вменяемыми исполнителей теракта в «Крокус сити холле»

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Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» признаны вменяемыми по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых, Далерджона Мирзоева, Олег Власов.

«Да, они были признаны вменяемыми. Более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», – пояснил защитник в беседе с «РИА Новости».

Террористический акт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 г. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек.

Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. По словам президента России Владимира Путина, они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них украинской стороной было организовано «окно» для перехода границы. Все четверо – граждане Таджикистана.

Следственный комитет РФ установил, что к организации нападения были привлечены члены международной террористической организации. Непосредственное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии. На данный момент под стражей находятся 19 обвиняемых по делу о теракте.

12 апреля появилась информация, что на телах погибших в «Крокус сити холле» были обнаружены также колото-резаные раны. Это может свидетельствовать о том, что нападавшие использовали не только автоматическое оружие, но и холодное.

22 марта, в годовщину трагедии, в Красногорске был открыт мемориал в память о жертвах теракта. Его расположили напротив самого «Крокус сити холла». На церемонии присутствовали родственники погибших, а также медики, принимавшие участие в эвакуации пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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