На телах погибших в «Крокус Сити Холл» были колото-резаные раны
На телах некоторых жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные ранения. По мнению следствия, это может свидетельствовать о том, что нападавшие использовали не только автоматическое оружие, но и холодное, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи. Возможно, это осколочные ранения или последствия удара об острый предмет», – сказал собеседник ТАСС.
Также на месте происшествия обнаружено большое количество стреляных гильз, что подтверждает активное использование огнестрельного оружия во время атаки.
Теракт в «Крокус сити холл» произошел вечером 22 марта 2024 г. перед концертом группы «Пикник». В результате погибли 146 человек, а более 550 человек получили ранения.
Исполнителями теракта оказались четверо граждан Таджикистана, которые были задержаны 23 марта 2024 г. в Брянской области. Согласно заявлению СК, к совершению нападения были привлечены члены международной террористической организации, а непосредственное организационное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии. На данный момент под стражей находятся 19 обвиняемых по делу о теракте.