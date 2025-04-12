На телах погибших в «Крокус Сити Холл» были колото-резаные раны

На телах некоторых жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные ранения. По мнению следствия, это может свидетельствовать о том, что нападавшие использовали не только автоматическое оружие, но и холодное, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.