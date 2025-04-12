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На телах погибших в «Крокус Сити Холл» были колото-резаные раны

Ведомости

На телах некоторых жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные ранения. По мнению следствия, это может свидетельствовать о том, что нападавшие использовали не только автоматическое оружие, но и холодное, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи. Возможно, это осколочные ранения или последствия удара об острый предмет», – сказал собеседник ТАСС.

Также на месте происшествия обнаружено большое количество стреляных гильз, что подтверждает активное использование огнестрельного оружия во время атаки.

Теракт в «Крокус сити холл» произошел вечером 22 марта 2024 г. перед концертом группы «Пикник». В результате погибли 146 человек, а более 550 человек получили ранения.

Исполнителями теракта оказались четверо граждан Таджикистана, которые были задержаны 23 марта 2024 г. в Брянской области. Согласно заявлению СК, к совершению нападения были привлечены члены международной террористической организации, а непосредственное организационное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии. На данный момент под стражей находятся 19 обвиняемых по делу о теракте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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