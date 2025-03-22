Как проходило открытие мемориала жертвам теракта в «Крокус сити холле»

Приехал и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Во время своей речи он выразил соболезнования всем, кто потерял во время теракта близких. «Миллионы людей во всем мире стали свидетелями жестокости и бесчеловечности, ужасного преступления. Здесь, в этом зале, пришли семьи со своими детьми, близкими, женами, родными и столкнулись с чудовищной жестокостью и варварством», – сказал губернатор.