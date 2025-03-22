Как проходило открытие мемориала жертвам теракта в «Крокус сити холле»Почтить память погибших приехали родственники жертв и участвовавшие в эвакуации медики
В годовщину теракта в подмосковном «Крокус сити холле» 22 марта у здания концертного зала открыли мемориал в честь погибших в ходе трагедии людей. Почтить их память приехало несколько сотен жителей Москвы и области, передает корреспондент «Ведомостей».
Приехал и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Во время своей речи он выразил соболезнования всем, кто потерял во время теракта близких. «Миллионы людей во всем мире стали свидетелями жестокости и бесчеловечности, ужасного преступления. Здесь, в этом зале, пришли семьи со своими детьми, близкими, женами, родными и столкнулись с чудовищной жестокостью и варварством», – сказал губернатор.
На церемонии также присутствовали родственники жертв и сами очевидцы теракта. Не все из них были готовы разговаривать с журналистами. Те из них, кто нашел силы на разговор, отмечали, что восстанавливаться после трагедии было тяжело: приходилось привыкать «жить с этим».
Подходя к монументу с цветами, многие люди молча плакали. Тем, кто не смог справиться с эмоциями, поддержку на месте оказывали психологи Российского Красного Креста (РКК). Один из сотрудников РКК, присутствовавший на открытии, поделился с журналистами, что работал и в ночь трагедии. «Приехал спустя час [после теракта]. Сначала загружали тела [погибших] и помогали детям найти своих родителей», – рассказывал он.
Памятник выполнен по проекту президента Crocus Group Араза Агаларова. Композиция представляет собой две стелы из черного гранита, на них закреплены 14 журавлей – эта птица стала символом трагедии. «В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 г.», – написано на одной из стел.
Во время открытия мемориала панихиду на месте трагедии провели клирики Никольского Собора, который находится недалеко от концертного зала. Именно в этом храме укрылись около 60 человек, которым удалось самостоятельно выбраться из здания «Крокус сити холла», писали «Ведомости». В этом же соборе был развернут оперативный штаб, в котором священники оказывали духовную поддержку пострадавшим.
Люди возлагали цветы и детские игрушки к мемориалу под музыку советского певца Муслима Магомаева, именем которого назван концертный зал. Сквозь стволы гвоздик и оставленных у них плюшевых медведей едва проглядывали портреты погибших в ходе теракта людей – их фотографии оставили приехавшие на открытие мемориала родственники.
Мемориал расположили напротив самого «Крокус сити холла». Спустя год с момента трагедии облик его фасада никак не изменился, и лопнувшие от пожара стекла вместе с расплавленными вывесками остались нетронутыми. После возложения цветов к мемориалу некоторые люди подходили к заборам, огрождающим проход к концертному залу: одни высматривали последствия теракта, другие – молча прислонялись к забору и закрывали глаза.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 г. перед концертом группы «Пикник». В результате нападения погибли 146 человек, говорил в январе 2025 г. глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Еще более 550 человек были ранены. Здание концертного зала почти полностью разрушилось.
Исполнителями теракта были четверо граждан Таджикистана, их задержали 23 марта 2024 г. в Брянской области. В годовщину трагедии Следственный комитет России (СК) также заявил, что теракт спланировали и организовали спецслужбы «недружественного государства в целях дестабилизации обстановки» в РФ.
К совершению нападения были привлечены члены международной террористической организации, а непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, сказано в заявлении СК. Никто из последних не находится в России, поэтому они арестованы заочно и объявлены в розыск, уточняет СК. Сейчас под стражей находятся 19 обвиняемых по участию в проведении теракта, говорится там.