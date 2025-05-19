Суд продлил меру пресечения фигурантам дела о теракте в «Крокус сити холле»
Московский городской суд на три месяца и 28 суток продлил срок содержания под стражей обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Мера коснется Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова. Все они внесены в реестр террористов и экстремистов на территории РФ.
Террористический акт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 г. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент РФ Владимир Путин говорил, что они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины. Все четверо – граждане Таджикистана.
Следственный комитет РФ установил, что к организации нападения были привлечены члены международной террористической организации. Непосредственное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии. На данный момент под стражей находятся 19 обвиняемых по делу о теракте.
25 апреля секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил о причастности украинской военной разведки к организации теракта в подмосковном «Крокус сити холле». По его словам, российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек, связанных с этим преступлением.