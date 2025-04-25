Шойгу рассказал о причастности украинской разведки к теракту в «Крокусе»
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил о причастности украинской военной разведки к организации теракта в подмосковном «Крокус сити холле». По его словам, российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек, связанных с этим преступлением.
«Сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций <...> прежде всего на Северном Кавказе», – пояснил Шойгу в интервью ТАСС.
Кроме того, по его словам, есть риск того, что страны Запада могут использовать террористические формирования для сдерживания России в регионах ее геополитических интересов, включая Центральную и Южную Азию, Закавказье, Приднестровье, Ближний Восток и Африку.
По его данным, в 2024 г. удалось предотвратить более 200 терактов на стадии подготовки. Из них 14 планировались в учебных заведениях и местах массового скопления людей.
Также секретарь Совбеза сообщил, что в прошлом году за участие в террористической деятельности были задержаны более 1800 человек, а при оказании вооруженного сопротивления нейтрализованы 42 члена бандформирований.
17 апреля стало известно, что исполнители теракта в подмосковном концертном зале познакомились друг с другом всего за несколько дней до нападения. Об этом рассказал адвокат одного из обвиняемых, Далерджона Мирзоева, Олег Власов. По его словам, участники теракта встретились в Москве незадолго до атаки. До этого их координировали по отдельности через переписку в Telegram.