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Шойгу рассказал о причастности украинской разведки к теракту в «Крокусе»

Ведомости

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил о причастности украинской военной разведки к организации теракта в подмосковном «Крокус сити холле». По его словам, российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек, связанных с этим преступлением.

«Сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций <...> прежде всего на Северном Кавказе», – пояснил Шойгу в интервью ТАСС.

Кроме того, по его словам, есть риск того, что страны Запада могут использовать террористические формирования для сдерживания России в регионах ее геополитических интересов, включая Центральную и Южную Азию, Закавказье, Приднестровье, Ближний Восток и Африку.

По его данным, в 2024 г. удалось предотвратить более 200 терактов на стадии подготовки. Из них 14 планировались в учебных заведениях и местах массового скопления людей.

Также секретарь Совбеза сообщил, что в прошлом году за участие в террористической деятельности были задержаны более 1800 человек, а при оказании вооруженного сопротивления нейтрализованы 42 члена бандформирований.

17 апреля стало известно, что исполнители теракта в подмосковном концертном зале познакомились друг с другом всего за несколько дней до нападения. Об этом рассказал адвокат одного из обвиняемых, Далерджона Мирзоева, Олег Власов. По его словам, участники теракта встретились в Москве незадолго до атаки. До этого их координировали по отдельности через переписку в Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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