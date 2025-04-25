Шойгу рассказал о причастности украинской разведки к теракту в «Крокусе»

17 апреля стало известно, что исполнители теракта в подмосковном концертном зале познакомились друг с другом всего за несколько дней до нападения. Об этом рассказал адвокат одного из обвиняемых, Далерджона Мирзоева, Олег Власов. По его словам, участники теракта встретились в Москве незадолго до атаки. До этого их координировали по отдельности через переписку в Telegram.