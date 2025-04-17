Исполнители теракта в «Крокусе» встретились за несколько дней до нападения
Исполнители теракта в подмосковном концернтом зале «Крокус сити холл» познакомились друг с другом за несколько дней до нападения. Об этом рассказал «РИА Новости» адвокат одного из обвиняемых, Далерджона Мирзоева, Олег Власов.
Власов уточнил, что они встретились в Москве. Мирзоев приехал в столицу из Новосибирска. До этого исполнителей теракта координировали отдельно по переписке в Telegram.
22 марта 2024 г. в «Крокус сити холле» произошел теракт. Нападавшие открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления музыкальной группы «Пикник», после чего подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент РФ Владимир Путин говорил, что они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины. Все четверо – граждане Таджикистана. По данным Следственного комитета России, к организации нападения были привлечены члены международной террористической организации. Непосредственное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии. Сейчас под стражей находятся 19 обвиняемых по делу о теракте.
22 марта 2025 г., в годовщину трагедии, в Красногорске открыт мемориал в память о жертвах теракта. Его расположили напротив «Крокус сити холла». На церемонии присутствовали родственники погибших и медицинские работники, которые участвовали в эвакуации пострадавших.