Исполнители теракта в «Крокусе» встретились за несколько дней до нападения

Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент РФ Владимир Путин говорил, что они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины. Все четверо – граждане Таджикистана. По данным Следственного комитета России, к организации нападения были привлечены члены международной террористической организации. Непосредственное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии. Сейчас под стражей находятся 19 обвиняемых по делу о теракте.