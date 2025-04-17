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/ Общество

Исполнители теракта в «Крокусе» встретились за несколько дней до нападения

Ведомости

Исполнители теракта в подмосковном концернтом зале «Крокус сити холл» познакомились друг с другом за несколько дней до нападения. Об этом рассказал «РИА Новости» адвокат одного из обвиняемых, Далерджона Мирзоева, Олег Власов.

Власов уточнил, что они встретились в Москве. Мирзоев приехал в столицу из Новосибирска. До этого исполнителей теракта координировали отдельно по переписке в Telegram.

22 марта 2024 г. в «Крокус сити холле» произошел теракт. Нападавшие открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления музыкальной группы «Пикник», после чего подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент РФ Владимир Путин говорил, что они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины. Все четверо – граждане Таджикистана. По данным Следственного комитета России, к организации нападения были привлечены члены международной террористической организации. Непосредственное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии. Сейчас под стражей находятся 19 обвиняемых по делу о теракте.

22 марта 2025 г., в годовщину трагедии, в Красногорске открыт мемориал в память о жертвах теракта. Его расположили напротив «Крокус сити холла». На церемонии присутствовали родственники погибших и медицинские работники, которые участвовали в эвакуации пострадавших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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